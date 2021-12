„Finanzprodukte sind digital“ So bieten Banken den Fintech-Unternehmen die Stirn

Die vom US-Basketballstar James „King“ LeBron gegründete, die sich um die Bildung von Jugendlichen aus benachteiligten gesellschaftlichen Schichten kümmert, arbeitet mit der Bank aus New York zusammen. Aus Sicht der Bank geht es darum, die Kundenbindung zu verbessern und das Image zu pflegen. Auch andere US-Banken bieten ihren Kunden Lösungen, die auf inberuhen. So hat etwa Wells Fargo einem Betreiber von Einkaufszentren eine App optimiert, die Termine mit dem Weihnachtsmann anbietet. Bei Goldman Sachs gibt es gleich einen eigenen App Store.“, sagt Steve Ellis, der bei Wells Fargo die Abteilung für Innovation leitet. „Dort sind unsere Kunden. Wir wollen da sein, wo unsere Kunden sind.“ Während sich das Machtzentrum der US-Wirtschaft von der Wall Street ins Silicon Valley verlagert, sehen einige Beobachter die Initiativen der Banken. Schließlich seien sie von einer Reihe von Start-ups umgeben, die ihnen Kunden abspenstig machen wollten. „Leute, die auf diesen Zug springen und es Technologiefirmen gleich tun wollen, vollziehen einen riesigen, riskanten Sprung“, sagt etwa Kelly King, CEO bei der US-Bank BB&T. Wie sehr Banken Technologiedienstleister sind, wird am Beispiel von Goldman Sachs deutlich. Bei Goldman arbeitet. Die Bank hat die eigene, interne Handelsplattform mit dem Namen Marquee für ihre Kunden zugänglich gemacht. Auf dieser Plattform werden, darunter Werkzeuge für die Portfoliokonstruktion, die Entwicklung und den Kauf von strukturierten Papieren. Das webbasierte System läßt Kunden dabei auf die Daten der Bank beim Erstellen ihrer eigenen Anwendungen zugreifen.„Marquee gibt ihnen Zugang zu denselben Risikomanangement- und Analysewerkzeugen, die wir intern einsetzen“, sagte Gary Cohn, bei Goldman für das Tagesgeschäft verantwortlicher Vorstand, bei einer Investorenkonferenz im Juni. Die Initiativen der Banken bringen den zusätzlichen Vorteil mit sich, bei Stellenbewerbern ähnlicher zu werden im Vergleich mit Firmen aus dem Silicon Valley. Wells Fargo etwa beabsichtigt,einzustellen. Mit diesem Schritt solle die Innovationskraft beschleunigt werden, sagte Ellis. „Wir haben wirklich clevere Leute in der Bank, mit einigen Ideen, dazu kann man ein paar Leute von außerhalb hinzubringen“, ergänzte Ellis. Aber auch Ellis schränkt seinen Enthusiasmus im nächsten Satz etwas ein. Die Expertise der Bank bestehe nicht darin, Anwendungen für die Kundschaft zu entwickeln. In den meisten Fällen sei es sinnvoller, dieund die Entwicklung an Dritte auszulagern. „Banken stellen sich nicht auf den Kopf, aber sie arbeiten mit Partnern in einer Weise, wie es zuvor nicht der Fall gewesen ist“, beschreibt Andre Veissid, Partner bei der Beratungsfirma BCG die Entwicklung. Veissid geht davon aus, dass die meisten Banken sowohl ihreals auch den einen oder anderen Zukauf tätigten werden.