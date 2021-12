Redaktion 21.05.2016

Finanzprofessor im Video-Interview „In der Niedrigzinsphase investieren kapitalstarke Versicherer vermehrt in illiquide Assets“

Im Video-Interview mit DAS INVESTMENT erläutert Martin Hellmich, Professor für Financial Risk Management an der Frankfurt School of Finance & Management, wie sich die Definition von Risiko seit Markowitz verändert hat und wie sich große Versicherer an das Niedrigzinsumfeld anpassen.