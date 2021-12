Finanzprofessor Johannes Becker „Banken dürfen nicht mit anderer Leute Geld spielen“

Finanzprofessor Johannes Becker, Wirtschaftswissenschaftler und Direktor am Institut für Finanzwissenschaft an der Westfälischen Wilhelms-Universität in Münster, erklärt im Interview, woran es in der Eurozone hakt, wie sich Länder besser verschulden und warum man Banken an die Leine legen muss