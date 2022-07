Redaktion 05.07.2022 in Geldpolitik

Umfrage zur Inflation Finanzprofis erwarten weiter steigende Preise

Die Inflationsrate lag in Deutschland in den vergangenen Monaten bei mehr als 7 Prozent. Steigen die Preise weiter? Das wollten wir in unserer Online-Umfrage wissen. Die Antwort fällt eindeutig aus.