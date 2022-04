Solvenzquoten Lebensversicherer gewinnen Finanzstärke zurück

Die Corona-Pandemie ist zwar noch lange nicht abgehakt. Doch die deutschen Lebensversicherer verlassen zunehmend den Krisenmodus: Ihre Solvenzquoten dürften sich in den vorigen Monaten positiv entwickelt haben. Denn der Aufbau ihrer Kapitalpuffer ist immer weniger von den niedrigen Zinsen abhängig.

in Altersvorsorge

Auf rund 450 Prozent schätzt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) die durchschnittlich Solvenzquote der deutschen Lebensversicherer zum Stichtag 31. Dezember. Zum Vergleich: Am Ende des Vorjahres belief sich diese Kennzahl auf rund 380 Prozent. Das heißt: Die Eigenmittel der Versicherer waren fast vier Mal so hoch wie die sogenannte Solvenzkapitalanforderung. Bei der aufsichtsrechtlich geforderten Solvenzquote von mindestens 100 Prozent können die Versicherer stets alle Verpflichtungen erfüllen. Das gilt insbesondere auch in einem Krisenszenario, das nur alle 200 Jahre eintritt.

Quelle: BaFin, GDV, Zinsgrafik: 10-jähriger Swapsatz, Abschätzung auf Basis der GDV-Stichprobe zum 4. Quartal 2021 Grafik: GDV Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

Die zuletzt gestiegene Solvenzquote der Lebensversicherer ist laut GDV einerseits auf das 2021 wieder leicht gestiegene Zinsniveau zurückzuführen. Andererseits aber auch auf das veränderte Produktportfolio. Denn mit der Abkehr von der klassischen Lebensversicherung gehen auch sinkende Garantieverpflichten der Anbieter einher. Ohne Berücksichtigung der geduldeten Übergangsmaßnahmen verbesserte sich die Solvenzquote der Lebensversicherer voraussichtlich ebenfalls. Sie lag mit schätzungsweise 250 Prozent Ende vorigen Jahres um 50 Prozentpunkte über dem Vergleichswert aus 2020.

Versicherer spüren Hochwasserfolgen

In der Schaden-/Unfallversicherung hingegen ließen die erheblichen Belastungen unter anderem durch die Flutkatastrophe im Ahrtal Mitte Juli die Solvenzquoten Ende 2021 leicht zurückgehen. Mit einem Wert von rund 270 Prozent dürfte sie jedoch erfreulich stabil entwickelt haben: Zum 31. Dezember 2020 wiesen die Kompositversicherer eine durchschnittliche Solvenzquote von 285 Prozent aus. Die konkreten Daten für 2021 müssen die Unternehmen in ihren Berichten zur Solvabilität und Finanzlage bis Freitag veröffentlichen. Der Stichtag für Versicherungsgruppen ist zwei Wochen später.

EU-Vorschlag erschwert Großprojekte

Das europaweite Solvenz-Regelwerk Solvency II soll derzeit überarbeitet werden. Die aktuellen Vorschläge der EU-Kommission hierzu würden „allerdings per Saldo zu Mehrbelastungen für deutsche Versicherer führen“, warnt jetzt der Branchenverband GDV. Das gelte insbesondere dann, „wenn es zu der vorgeschlagenen Änderung bei der Berechnung langfristiger Zinsen (Zinsextrapolation) käme“. Dadurch würden langfristige Investitionen der Lebensversicherer erschwert, heißt es vom GDV weiter. Das betreffe beispielsweise Projekte der Energie- und Transportinfrastruktur.

Auch viele Versicherer finanzieren diese Großvorhaben mit Kundengeldern. Der willkommene Investitionsbeitrag des Versicherungssektors zu den europäischen Schlüsselprojekten würde mit den strengeren Solvency-Regeln aber womöglich eingeschränkt. Mit dem Vorschlag der Brüsseler Kommission befassen sich zunächst allerdings noch EU-Rat und das EU-Parlament. Ein gemeinsamer Gesetzgebungsprozess von Kommission, Rat und Parlament könnte dann im kommenden Jahr beginnen. Die veränderten Regeln für die europäische Versicherungsbranche könnten frühestens ab Jahresende 2024 greifen.