Vergleich und Verbrauchertipps Finanztest gibt Reiserücktrittsversicherung gute Noten

Das Verbrauchermagazin „Finanztest“ hat 54 Kombitarife aus Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherung untersucht. Berücksichtigt wurden Tarife für eine einzelne Reise und für einen Jahresvertrag, jeweils für eine Einzelperson oder eine Familie, allesamt Policen ohne Selbstbeteiligung. Bei einer Vielzahl der gelisteten Produkte handelt es sich somit um Tarifvarianten des gleichen Grundprodukts eines Anbieters.

Sinnvolle Absicherung für bestimmten Personenkreis

Laut Finanztest bietet sich eine Reiserücktrittsversicherung besonders für Reisende an, bei denen gesundheitlich eher etwas dazwischenkommen kann: Familien mit kleinen Kindern und ältere Menschen. Auch bei sehr teuren Reisen könne der Abschluss sinnvoll sein. Versichern lassen sich Einzelreisen oder alle Reisen in einem Jahr bis zum festgelegten Reisepreis. Ein Familientarif versichert alle Reisenden – in der Regel zwei Erwachsene und mehrere Kinder.

Familientarife oft kaum teurer

Die Beitragshöhe richtet sich meist nach der ältesten mitreisenden Person. Jahresverträge sind bei teuren Reisen oft preiswerter als Verträge für Einzelreisen. Der Vorteil für den Anbieter besteht allerdings darin, dass diese sich automatisch verlängern, wenn man nicht kündigt. Ein Beispiel: Für einen 66-jährigen Single kostet eine laut der Autoren sehr gute Versicherung für eine 3000-Euro-Reise 144 Euro. Einen ebenso guten Jahresvertrag gäbe es für 110 Euro.

Für Familien fallen die Versicherungskosten oft nur geringfügig höher aus. Ein laut Finanztest sehr guter Familien-Jahresvertrag für 3.000-Euro-Reisen ist bereits ab 132 Euro als Jahresvertrag verfügbar, vorausgesetzt, kein Mitreisender ist über 66 Jahre alt. Die Buchungsvariante Einzelreise schlägt mit 155 Euro zu Buche. Einzelne Familienmitglieder sind damit auch dann versichert, wenn sie allein unterwegs sind. Voraussetzung ist oft, dass sie im selben Haushalt leben.

Vorsicht bei Stornokosten

Einige Veranstalter bieten Flex-Tarife, die kostenfreies Stornieren bis 15 Tage vor dem Abreisetag erlauben. Passiert allerdings in den letzten beiden Wochen etwas, haben Kunden keinen Schutz. Ansonsten gilt: Sagen Urlauber von sich aus eine Reise ab, können Reiseveranstalter für entstandene Kosten Geld verlangen. Ab 30 Tagen vor Reisebeginn gehen die Stornokosten rasant in die Höhe. Kurz vor dem Starttermin können 80 bis 90 Prozent des Reisepreises fällig werden, so die Autoren.

So wurde getestet

Die Auswahl von Reiserücktritts- und Reiseabbruchversicherungen ohne Selbstbeteiligung erfolgt laut „Finanztest“, da dieses Merkmal sinnvoll ist. Bei manchen Tarifen kann der Selbstbehalt bis zu 20 Prozent der Stornokosten betragen. Anbieter, die nicht am Verfahren des Ombudsmanns teilnehmen, werden abgewertet. Diese Schlichtungsmöglichkeit sei für Verbraucher hilfreich. Der Bereich Reiserücktritt geht mit 65 Prozent in die Bewertung ein, der Reiseabbruch mit 25 Prozent und die Verständlichkeit mit 10 Prozent. Dahinter verbergen sich zahlreiche Prüfkriterien. Die Methodik wird hier erklärt.

Spezialanbieter vorn, gutes Gesamtergebnis

Zwei Anbieter mit insgesamt acht Offerten bekommen ein „Sehr Gut“ der Tester: die Generali-Tochter Europ Assistance und Travelsecure der Würzburger. Beide liegen preislich im Mittelfeld. Die Mehrzahl der Angebote platziert sich im Notenbereich „Gut“ bis „Befriedigend“. Zu den gut bewerten Unternehmen zählt mit der Hanse Merkur ein Unternehmen, dass nur knapp an der Spitzennote vorbeischrammt.

Weitere Anbieter mit der Note Gut (nicht alle haben vier Tarifvarianten im Angebot) sind: ADAC, Andsafe, Barmenia, Die Bayerische (Travel Protect), Ergo Reiseversicherung, LVM und die Signal Iduna. Mit der Zurich muss sich nur ein Anbieter mit deren zwei Tarifen mit einer ausreichenden Bewertung zufriedengeben. In Summe also ein ansehnliches Ergebnis für diese Produktsparte.

„Finanztest“ empfiehlt, Versicherungen nicht im Paket und nicht zusammen mit dem Urlaub zu buchen. Die Qualität der auf Reiseportalen angebotenen Tarife lasse sich schwer einschätzen. Ein eigens ausgewählter Tarif könne direkt beim Versicherer bis 30 Tage vor Reisestart abgeschlossen werden. Reiseversicherungen auf Kreditkarten hätten oft schlechtere Konditionen. Einige gelten etwa nur, wenn die Reise mit der Karte bezahlen, schreiben die Autoren.

Im Falle eines Schadenfalls sollten Versicherte folgende sieben Tipps beherzigen: