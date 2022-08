Mit Verband verbandelt Finanztest warnt vor Honorarberatungsfirma

Honorarberater versprechen, ganz auf Provisionen durch die Produktgeber zu verzichten, wenn sie Kunden zu Finanzanlagen beraten oder solche vermitteln. Stattdessen lassen sie sich über Honorare vergüten – und stehen damit rein im Lager des Kunden. So jedenfalls preist das Verbrauchermagazin Finanztest üblicherweise die Leistungen dieser speziellen Form von Finanzberatern an. Verbraucher sollten sich zwecks Beratung zu Finanzanlagen oder Finanzierungen am besten an einen Honorar-Profi wenden, empfiehlt Finanztest regelmäßig.

Aktuell jedoch hat das Verbrauchermagazin einen bestimmten Anbieter ins Visier genommen: Das Honorarberatungsunternehmen „Deutsche Honorarberatung GmbH“ hänge personell mit dem Interessenverband „Bundesverband unabhängiger Honorarberater“ zusammen. Der Interessenverband wiederum sei Mitglied im „Bundesverband gemeinnütziger e.V.“. An allen drei Stellen, in dem Unternehmen sowie bei den beiden Verbänden, gebe es demnach auffällige personelle Überschneidungen. Finanztest hat die Verbände daher auf seine „Warnliste Geldanlage“ gesetzt.

Vor allem ein Umstand ließ die Autoren bei dem Verbraucherschutzmagazin aufhorchen: Der Geschäftsführer des Unternehmens „Deutsche Honorarberatung“, Christian Hagemann, sei gleichzeitig auch Gründer des „Bundesverband unabhängiger Honorarberater“. Hinweise aus der Beraterbranche hätten ergeben, dass der Verband Interessenten „auffällig häufig“ an die „Deutsche Honorarberatung“ verweise, heißt es bei Finanztest.

Auf die Verflechtung angesprochen, habe man bei der „Deutsche Honorarberatung“ den Vorwurf der Interessenverquickung zurückgewiesen. Testanrufe von Finanztest hätten die Branchenhinweise allerdings bestätigt. Denn auch die Finanztest-Probeanrufer seien bei dem Verband an die „Deutsche Honorarberatung“ verwiesen worden.

Zum selben Ergebnis kam das Branchenportal Fondsprofessionell online, das nach eigenem Bekunden auf Nachfrage zunächst die Auskunft erhielt, der Verband vermittle Interessenten rein nach „festen objektiven Kriterien“ weiter. Bei einer Probe-Kontaktanfrage sei eine Mitarbeiterin dort jedoch ebenfalls an die „Deutsche Honorarberatung“ weiterverwiesen worden.