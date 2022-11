Kfz-Versicherung Wie Autofahrer per Policen-Vergleich Inflation austricksen

Das Auto ist bleibt der Deutschen liebstes Kind. Nach den Erfahrungen während der Corona-Pandemie stieg die Zahl der hierzulande zugelassenen Personenkraftwagen auf 48,5 Millionen – 6,2 Millionen mehr als ein Jahrzehnt zuvor. Doch: „Das Auto wird an allen Ecken teurer“, beobachtet Kathrin Gotthold vom Verbraucherportal Finanztip. Neben den Benzinpreisen steigen auch die Kosten für Ersatzteile oder Reparaturen. So habe sich der Preis für einen Ölwechsel einer großen Werkstatt zufolge beispielsweise seit 2017 um 25 Prozent erhöht.

Wechsel des Kfz-Versicherers oftmals sinnvoll

Auch die Kfz-Haftpflichtversicherer sind davon betroffen: Laut dem Branchenverband GDV stiegen die Kosten für Kfz-Sachschäden von durchschnittlich 2.400 Euro im Jahr 2013 auf rund 2.800 Euro. Das dürfte sich früher oder später auch auf die Beiträge der Kfz-Policen auswirken, für die Deutschlands Autofahrer derzeit inklusive Teil- und Vollkaskoschutz durchschnittlich rund 425 Euro pro Jahr bezahlen. Das hat das Berliner Finanztip-Team um Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen auf der Grundlage von GDV-Zahlen aus dem vorigen Jahr hochgerechnet.

Verbraucherpreisindizes (VPI) für Deutschland (2015 = 100) © Statistisches Bundesamt (Destatis); 2022

Bei welchen Tarifmerkmalen Verbraucher am meisten zahlen müssen, zeigt eine Finanztip-Studie aus diesem Herbst. Hierfür haben die Tester zehn Profile für fiktive Musterkunden erstellt und für alle Profile Preise auf dem Vergleichsportal Nafi-Auto abgefragt. Diese Basisprofile wurden anschließend jeweils bei einem Merkmal verändert. Alle Ausprägungen des untersuchten Merkmals wurden jeweils zur gleichen Zeit abgefragt, während alle anderen Merkmale gleich blieben. Danach hat die Redaktion die jeweils 30 günstigsten Angebote auf dem Vergleichsportal ermittelt.

Die Suche nach den individuell passenden Tarifmerkmalen ist aber nur eine Möglichkeit, die Versicherungsprämie zu drücken. Auch mit dem Wechsel des Kfz-Versicherers lasse sich enormes Sparpotenzial nutzen. „Die Preise für Versicherungstarife unterscheiden sich stark“, stellt Finanztip fest. Doch nur mit dem richtigen Vergleichsverfahren fänden Autofahrer auch den günstigsten Tarif für ihr individuelles Profil. Denn kein Vergleichsportal enthalte alle infrage kommenden Tarife aller Kfz-Versicherer, so das Ergebnis einer weiteren Finanztip-Untersuchung.

Preisindizes für Energieprodukte (2015 = 100) © Statistisches Bundesamt (Destatis); 2022

Konkret empfiehlt Finanztip daher: einerseits die Vergleichsportale Verivox oder Check24 nutzen und andererseits ein Angebot bei dem dort nicht gelisteten Direktversicherer Huk24 einholen. Ein entsprechender Preisvergleich könne sich in diesem Jahr insbesondere für Familien mit Fahranfängern lohnen, die beim niederländischen Newcomer Inshared bis zur Hälfte der bisherigen Prämie sparten. Wer jetzt dagegen in einem teurer werdenden Alttarif bleibe, zahle 2023 mitunter mehrere Hundert Euro zu viel. Um das abzuwenden, können die meisten Kunden noch bis Ende November wechseln.

Große Preisunterschiede für vergleichbare Tarife

„Vor allem wenn der letzte Versicherungswechsel lange her ist, ist das Sparpotenzial groß. Ein Wechsel bringt jetzt Geld, das wir alle in Zeiten hoher Inflation besonders gut gebrauchen können“, sagt Finanztip-Expertin Gotthold. „Wir haben dieses Jahr deutliche Preisspreizungen gesehen: über 50 Prozent Aufpreis des zweitgünstigsten gegenüber dem günstigsten Tarif”, berichtet Gotthold über die Studienergebnisse. „Eine unserer Musterkundinnen kann damit bei ihrer Vollkaskoversicherung über 300 Euro sparen, wenn sie zum günstigsten Anbieter wechselt.”

Die Finanztip-Experten untersuchten für 32 fiktive Musterkunden die passenden und günstigsten Angebote in der Autoversicherung. In der Abfrage im Oktober schnitt das Vergleichsportal Verivox auf der Suche nach günstigen Tarifen in der Autoversicherung etwas besser ab als Konkurrent Check24: Verivox zeigte in zehn von 32 Abfragen die günstigsten Angebote, Check24 acht Mal. Zum Abfragezeitpunkt im Oktober hatte Verivox in weiteren sechs Fällen die günstigsten Tarife angezeigt – seit November finden Verbraucher diese Angebote jedoch auch auf Check24.