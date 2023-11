Autoversicherungen Beiträge für Kfz-Policen: Warum Versicherer ihre Prämien jetzt extrem hochziehen

Alles wird teurer: Die Inflationsrate in Deutschland wird im Oktober mit voraussichtlich 3,8 Prozent zwar den niedrigsten Stand seit August 2021 erreichen. Doch bei vielen Produkten des Alltags steigen die Preise stark an. So verteuern sich die Prämien für Kfz-Versicherungen 2024 im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich mehr als 14 Prozent. Das ergibt eine aktuelle Stichprobenanalyse des Verbraucherportals Finanztip. Die Autoversicherer ziehen demnach sowohl bei den Beiträgen für die Haftpflichtversicherung an, als auch in den freiwilligen Voll- und Teilkasko-Policen.

Je nach Versicherung, aber auch nach Auto und eigenem Risiko beobachtet Finanztip jedoch deutliche Unterschiede bei den Preisen. Ein 37 Jahre alter Fahrer eines sechs Jahre alten Mini Coopers zahlte im vergangenen Jahr 341 Euro für die Teilkaskoversicherung. Schließt ein Musterkunde mit demselben Profil in der aktuellen Kfz-Wechselsaison eine Teilkasko-Police für 2024 ab, muss er 408 Euro zahlen. Das sind 20 Prozent mehr als vor einem Jahr. Besonders teuer wird es aber für die Musterfahrerin eines Elektroautos, die im Schadensfall ein Drittel teurer sind als vergleichbare Verbrenner. Im Vorjahr hat der Vollkasko-Tarif der Frau an der Schwelle zum Ruhestand noch 535 Euro gekostet, heute 886 Euro – also 65 Prozent mehr.

Preise für Ersatzteile rasen davon

Preise für Autoersatzteile rasen davon: Entwicklung der Durchschnittspreise für zwölf ausgewählte Ersatzteile 34 repräsentativer Fahrzeugtypen von Januar 2013 bis August 2023 (Quelle: GDV; Illustration: macrovector/Freepik.com) © DAS INVESTMENT

Als einen der Gründe für das insgesamt steigende Prämien-Niveau nennt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), dass 2022 nach einem Einbruch während der Corona-Pandemie wieder deutlich mehr Autos gestohlen wurden, bevorzugt Oberklasse-SUVs. Die Assekuranz gibt zudem ihre stark gestiegenen Kosten für Reparaturen weiter. Die Hersteller von Ersatzteilen, die nach Unfällen häufig getauscht werden, erhöhten ihre Preise seit August 2022 um durchschnittlich 9,7 Prozent, rechnet der Branchenverband vor. Das liegt deutlich über dem 6,1-prozentigen Plus bei allen Gütergruppen im gleichen Zeitraum.

Hohe Kosten der Kfz-Versicherer

Hiermit setze sich ein Trend fort, den der GDV seit zehn Jahren beobachtet. „Die Kosten für Pkw-Ersatzteile steigen rasant und deutlich schneller als die Inflationsrate: Während der Verbraucherpreisindex seit Januar 2013 um knapp 28 Prozent stieg, erhöhten Autohersteller ihre Ersatzteilpreise um mehr als 70 Prozent“, berichtet Hauptgeschäftsführer Jörg Asmussen. So haben sich beispielsweise die Preise für Rückleuchten beinahe verdoppelt (siehe Grafik oben). Im vergangenen Jahr kostete ein Pkw-Sachschaden die Kfz-Haftpflichtversicherer im Durchschnitt rund 3.700 Euro. Zum Vergleich: 2013 waren es 2.400 Euro.

Zu den steigenden Ersatzteilpreisen kommen höhere Stundensätze in den Kfz-Werkstätten und Lackierereien. Hierzu liegen dem Verband der deutschen Versicherer Daten der Sachverständigenorganisation Dekra seit rund sechs Jahren vor: Während der Verbraucherpreisindex von 2017 bis 2022 um knapp 14 Prozent gestiegen ist, haben Werkstätten ihre Stundensätze um 28 Prozent erhöht, Lackierereien sogar um 30 Prozent. Aufgrund des enormen Wettbewerbs unter den Kfz-Versicherern dürften sie in diesem Jahr branchenweit knapp 3 Milliarden Euro mehr ausgeben als sie einnehmen. Unter dem Strich stehen jedem eingenommenen Euro Ausgaben von 1,10 Euro gegenüber.

Preiswettbewerb um Neukunden

Wie schnell und stark die einzelnen Versicherer ihre Prämien konkret anpassen, hängt auch von ihrer jeweiligen Vertriebsstrategie ab. Viele von ihnen werben mit Kampfpreisen, die nur für Neukunden gelten. Trotz des starken Preiswettbewerbs kann sich das Wechselgeschäft auch für den Vermittler auszahlen, wie Daten der Versicherungsmakler-Genossenschaft Vema zeigen: Die rund 4.430 Partnerbetriebe verbuchten im vergangenen Geschäftsjahr mit insgesamt 328 Millionen Euro Umsatz etwa 15 Prozent ihrer Courtagen in der Kfz-Sparte.

Der typische Wechselkunde bei Kfz-Policen ist männlich, 35 bis 44 Jahre alt und versichert einen Benziner mit Vollkaskoschutz. Das geht aus einer aktuellen Zielgruppenanalyse der Marktforscher von Yougov hervor. Demnach gaben im September 9 Prozent aller hierzulande befragten Verbraucher an, dass sie noch in diesem Jahr ihren Anbieter wechseln wollen. Ähnlich gering ist der Anteil der fest Entschlossenen laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag der ADAC Autoversicherung. Allerdings wollen aktuell deutlich weniger Kunden ihrem bisherigen Vertragspartner unbedingt treu bleiben als im Vorjahr und 38 Prozent denken konkret über einen Wechsel nach. Rund ein Drittel der mehr als 1.000 Befragten hat schon mehrfach ihren Kfz-Versicherer gewechselt.

An welchen Stellschrauben Vermittler und Kunden für eine bis zu 85-prozentige Ersparnis drehen können, zeigt eine Beispielrechnung von Finanztip (siehe oben). Für ihre Untersuchung haben die Tester im August zehn Profile für fiktive Beispielkunden erstellt und Angebote für die entsprechenden Tarifmerkmale auf dem Vergleichsportal Nafi-Auto abgefragt. Danach wurden diese Basisprofile variiert und die jeweils 30 günstigsten Policen hierfür auf dem Vergleichsportal ermittelt. Alle Ausprägungen eines zu untersuchenden Merkmals wurden jeweils zur gleichen Zeit abgefragt und alle anderen Merkmale unverändert gelassen.

Die Berliner untersuchen jährlich zur Kfz-Wechselsaison, wie hoch das jeweilige Sparpotenzial durch Änderungen bei einzelnen Leistungsmerkmalen ist. Eine Selbstbeteiligung von 150 Euro spart in der Vollkaskoversicherung demnach beispielsweise im Schnitt 21 Prozent der Gesamtprämie. 300 Euro Selbstbeteiligung brachten sogar 28 Prozent. Weitere 8 Prozent Rabatt sind möglich, wenn man den Beitrag jährlich zahlt, statt in monatlichen Raten. Die Vereinbarung einer Werkstattbindung bringt im Schnitt 11 Prozent. Und wenn Eltern ihr Kind im Fahranfängeralter aus dem Vertrag ausschließen, spart das laut Finanztip mit 45 Prozent fast den halben Beitrag.