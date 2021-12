Finanztipp der Woche: Erben, Schenken, Testament – worauf man achten sollte

Zudem rät der Vermögensverwalter jedem, seine Nachkommen nicht einfach mit einem Testament zu überraschen. Viel klüger sei es, bei der Erstellung des Testaments mit allen Beteiligten zu reden. „Erst dann wird so einiges klar und es wird keine bösen Überraschungen geben.“Auch beim Thema Geldanlage sollte man es bei der Nachlassregelung praktisch und pragmatisch angehen. Oft machen sich Eltern Gedanken, wie sie Geld anlegen sollen, das sie eigentlich schon für die nächste Generation vorgesehen haben.Peterreins empfiehlt: „Sofern die Kinder alt genug sind, sollte man sie selbst die Anlagestrategie bestimmen lassen oder sie zumindest eng einbeziehen.“ Angenommen, ein Vater möchte 200.000 Euro anlegen – ein Vermögen, das er irgendwann seiner Tochter vererben möchte.Er selbst braucht das Geld aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Er zermartert sich nun den Kopf, ob er das Geld eher konservativ oder doch lieber risikofreudig anlegen will. „In diesem Falle sollte er am besten einfach seine Tochter fragen, wie sie das Geld angelegt haben will. Dann liegt die Verantwortung bei ihr“ so Peterreins.Zur Person: Hannes Peterreins ist Gründer und Leiter der Dr. Peterreins Portfolio Consulting GmbH