Finanztipp der Woche: MDax

Nicht ohne Grund: In unsicheren Zeiten meiden Investoren den kleineren Markt und bevorzugen die großen Standardwerte. Zumal Nebenwerte nicht so liquide sind. Nun also hat sich das Blatt gewendet und dieser Umstand deutet zum einen auf eine gestiegene Risikobereitschaft der Investoren hin. Zum anderen auf eine konjunkturelle Erholung. Im MDax sind besonders viele sogenannte Zykliker, also konjunktursensible Unternehmen vertreten. Maschinenbauer, Autoteilezulieferer und Konsumwerte sind stark abhängig vom Wohl und Wehe der nationalen und internationalen Wirtschaftslage.Mit den höheren Aktienkursen sind freilich auch die Bewertungen gestiegen. Doch noch immer liegt der MDax mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis 2011 von 12,3 unter 13,4, dem Durchschnittswert der vergangenen zehn Jahre. Für den Dax beträgt das 2011er KGV aktuell 10,5 Prozent, im Zehn-Jahres-Durchschnitt sind es 15,5.» Weil die wirtschaftliche Erholung dem gehobenen Mittelstand zugute kommt» Weil die Unternehmen nach wie vor günstig bewertet sind» Weil kleine Brüder immer mehr Radau machen