Finanztipp der Woche: Verliebt, verlobt, verheiratet –Versicherungen für Ehepaare

Auch wenn beispielsweise die Braut den Namen des Bräutigams annimmt, verlangt das einiges an organisatorischer Arbeit. Alle Versicherungen müssen auf diesen Namen geändert werden. „Bei Lebensversicherungen sollte bei Bedarf die Bezugsberechtigung für den Todesfall umgeschrieben werden“,empfehlen die Versicherungsexperten.Nicht beeindrucken lassen solle sich das Paar von sogenannten Hochzeitsversicherungen. Diese böten zwar verschiedene Leistungen an, ob die am Ende aber was brächten, sei fraglich. Beispiel: Wenn der Fotograf am Tag der Hochzeit nicht erscheint, offerieren Versicherer eine Ausfallprämie. Lilo Blunck: „Doch was nützt der größte Geldbetrag, wenn am Ende vom schönsten Tag des Lebens kein einziges Foto ins Album kommt.“