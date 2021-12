Finanztipp der Woche: Wann lohnt sich ein Forward-Darlehen für die Immobilienfinanzierung?

Ich persönlich gehe angesichts der derzeitigen Kapriolen auf dem Kapitalmarkt davon aus, dass die Anleger wieder verstärkt auf die Suche nach Sicherheit gehen werden. Das dürfte die Renditen auf dem Pfandbriefmarkt und in der Folge auch die Bauzinsen weiter fallen lassen. Angesichts dieses Szenarios wäre es derzeit wenig sinnvoll, ein Forward-Darlehen abzuschließen.Allerdings: Niemand weiß, ob der Markt nicht doch kurzfristig dreht und wann das geschieht. Daher ist es nicht falsch, die Unterlagen zusammenzustellen und sogar Gespräche mit dem einen oder anderen potenziellen Anbieter zu führen. So ist man vorbereitet, um im Fall der Fälle rasch ein Forward-Darlehen abzuschließen.: Max Herbst, Inhaber der FMH Finanzberatung in Frankfurt, bietet seit 1986 Finanzierungsberatung auf Honorarbasis an.