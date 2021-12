Finanztipp der Woche: Wenn das Konto immer wieder überzogen ist

Abrufkredite unterscheiden sich danach, ob die Kreditlinie dauerhaft eingeräumt (echter Rahmenkredit) oder ob der Kreditnehmer zum Beispiel jeweils einen bestimmten Prozentsatz monatlich tilgen muss.Bei echten Rahmenkrediten gibt es keine Laufzeitbegrenzung oder Mindestnutzung. Die Abrufdarlehen an Privatpersonen sehen häufig eine Tilgung innerhalb eines festgelegten Zeitraumes vor. Im Gegensatz zum Dispokredit ist der Kreditnehmer nicht an die Bank gebunden, bei der er sein Girokonto führt.Nachteil: In der Regel ist der Kreditzins des Abrufkredits variabel, das heißt das Kreditinstitut passt die Höhe des Kreditzinssatzes an die Verhältnisse am Geldmarkt an.Die Kreditzinsen werden für den in Anspruch genommenen Kredit meist am Monatsende vom Girokonto abgebucht. Ein variabler Kreditzins bietet keine Zinssicherheit und kann bei steigendem Marktzins auch zu deutlich höheren Kosten führen. Auch nehmen Verbraucher unter Umständen leicht mehr Kredit auf, als sie eigentlich benötigen.Eine weitere Alternative zum teuren Dispokredit ist der Ratenkredit . Dort werden Laufzeit, Zins und monatliche Rückzahlung von vornherein fest vereinbart. Insbesondere bei einer längeren Kreditlaufzeit kann ein Ratenkredit daher günstiger als ein Abrufkredit sein.