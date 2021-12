Finanzvermittler-Studie: Acht Termine, sechs Abschlüsse

Mit der fachlichen Ausbildung sowie mit der Qualität der Schulungen und anderer Weiterbildungsmaßnahmen sind die meisten Berater zufrieden. Nachholbedarf sehen sie hingegen bei Technik-Schulungen sowie bei der Qualität der IT im Allgemeinen. Das geht aus der Studie „Erfolgsfaktoren im Finanzvertrieb 2013“ des Marktforschungsinstituts Yougov hervor. Für die Studie wurden 192 Vermittler der fünf großen Finanzvertriebe im deutschen Privatkundenmarkt (Bonnfinanz, DVAG, MLP, OVB und Swiss Life Select) befragt.75 Prozent der befragten Vermittler sind mit dem Schulungs- und Qualifizierungsangebots zufrieden, so das Ergebnis. 78 Prozent aller befragten Vermittler loben die fachliche Ausbildung in ihrem Finanzvertrieb. Auch die Ausbildung für Berufseinsteiger bewerten 75 Prozent der Befragten als „ausgezeichnet“ oder „sehr gut“. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zufriedenheit jedoch leicht zurückgegangen.Nachholbedarf sehen die Vermittler bei der Qualität der IT und den Technik-Schulungen: Hier zeigen sich nur 44 Prozent der Vermittler aller Vertriebe von dem Angebot begeistert; 16 Prozent finden das Angebot „mittelmäßig“ oder sogar „schlecht“. Auch in diesem Punkt schnitten die Finanzvertriebe im vergangenen Jahr besser ab.Ein Großteil der Vermittler hatte mit einem Geschäftsrückgang in 2012 zu kämpfen, so ein weiteres Studienergebnis. Die Anzahl der wöchentlichen Beratungstermine ist von durchschnittlich 8,2 im Vorjahr auf 7,7 Termine pro Vermittler gesunken, bei einem gleichzeigen Rückgang der Abschlussquote von 6,8 auf 6,1 Abschlüsse pro Woche. Im Vergleich zwischen den einzelnen Lebens- und Rentenversicherungsgesellschaften schneiden Aachen-Münchener, Alte Leipziger und Swiss Life (in alphabetischer Reihenfolge) bei den Vermittlern am besten ab.In der Kompositsparte stechen die Aachen-Münchener, Basler und LBN hervor. In der Sparte Krankenversicherung überzeugen Barmenia, Deutscher Ring und Signal Iduna.Zu den Favoriten unter den Fondgesellschaften zählen C-Quadrat, Allianz Global Investors (AGI) und Ethna.