Finanzvertrieb im Umbruch Swen Köster: „Mein Tipp: Investmentfonds und Schlaftabletten“

Die anhaltenden Nullzinsen sollten eigentlich gute Zeiten für Finanzberater bedeuten, da Sparbuch und Co ausgedient haben. Doch der Finanzvertrieb hierzulande stecke in einer tiefen Sinnkrise, meinen Peter Härtling und Swen Köster. Die Vertriebsexperten skizzieren in einer zweiteiligen Serie die Zukunft des Finanzvertriebs.