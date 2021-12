Redaktion 18.09.2014 Lesedauer: 1 Minute

Finanzvertrieb Wenn jeder sein eigener Anlageberater wird

2030 schließen Kunden ihre Versicherungen per Smartphone im Skilift oder an der Supermarktkasse ab. Beratung gibt es in den sozialen Medien. Der Job des Anlageberaters stirbt hingegen aus.