Laut Deloitte-Umfrage Finanzvorstände sehen rabenschwarz

Düstere Stimmung bei den Finanzvorständen deutscher Großunternehmen: Laut einer aktuellen Umfrage des Beratungsunternehmens Deloitte haben die Aussichten dort einen neuen Tiefpunkt erreicht. Ein bestimmter Sektor schneidet jedoch vergleichsweise rosig ab.

Rabenschwarze Aussichten für die Wirtschaft in Deutschland und der Eurozone: Die Beratungsgesellschaft Deloitte hat in ihrer Herbstumfrage die Meinungen von 124 Finanzvorständen deutscher Großunternehmen eingeholt. Dort sieht die Stimmung düster aus. Ob bei Konjunktur oder Geschäftsaussichten, Inflation oder operative Margen – bei allen von Deloitte abgefragten Parametern hat sich die Stimmung verschlechtert.

Ein Stimmungsumschwung bei den Wirtschaftsaussichten habe sich bereits bei der vergangenen Befragung im Frühjahr 2022 abgezeichnet. Mit der aktuellen Befragung von September 2022 habe sich das Bild jedoch verfestigt. Bei Deloitte spricht man sogar von einem Negativrekord: „Die wahrgenommene ökonomische Unsicherheit ist auf einen Höchststand seit Beginn des CFO Survey im Jahr 2012 gestiegen.“

Stimmung auf neuem Tiefpunkt

85 Prozent der Unternehmen schätzen demnach die Unsicherheit als hoch oder sehr hoch ein. Mehr als die Hälfte der Befragten beurteilt die aktuelle wirtschaftliche Lage in Deutschland und in der Eurozone als überwiegend negativ. Zwei von drei Finanzvorständen gehen davon aus, dass sich die Aussichten noch verschlechtern dürften.

Besonders skeptisch zeigen sich Vertreter der Chemiebranche, der Immobilienwirtschaft und der Autoindustrie. Besser sieht es dagegen bei Unternehmen der Konsumgüterindustrie aus.

Auch mit Blick auf die weitere Entwicklung der Inflation sehen die Finanzvorstände im Durchschnitt einstweilen kein Licht am Ende des Tunnels: 7,5 Prozent Teuerung prognostizieren sie für 2023, im Jahr darauf könnten es immerhin noch 5,2 Prozent sein – weit entfernt von dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank, das bei 2 Prozent liegt.

Bei den Löhnen und Gehältern rechnen die Finanzvorstände übrigens mit einer Steigerung von 5,4 Prozent in den kommenden zwölf Monaten. In der Chemieindustrie geht man sogar von 6,3 Prozent aus. Steigende Löhne und Gehälter gelten als ein maßgeblicher Inflationstreiber.

Zurückhaltung bei Investitionen

Die miesen Aussichten wirken sich auch auf die geplanten Investitionen und die Beschäftigung neuen Personals aus: Hier wollen die meisten Unternehmen derzeit lieber Kosten sparen. Vor allem Automobil- und Maschinenbauer wollen sich demnach mit Investitionen zurückhalten.

Als Gründe für die miese Stimmung führen die Befragten die geopolitische Risikolage ins Feld. Im Zuge des Ukraine-Kriegs müssen Unternehmen erheblich mehr Mittel für Energie und Löhne berappen. Gleichzeitig leiden die Betriebe unter einem weiter anhaltenden Fachkräftemangel.

Stabiler als im Euroland beurteilen die Finanzfachleute dagegen die Entwicklung in anderen Weltregionen. Gerade für die USA und China fallen die Ausblicke laut Deloitte erheblich positiver aus.