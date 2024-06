Die LVM Versicherung ernennt Reimar Volkert zum Finanzvorstand. Ab dem 1. Juli ist Volkert damit für das Portfoliomanagement, die Immobilien und Finanzdienstleistungen zuständig. Das Finanzressort hatten in den vergangenen Monaten interimsweise der Vorstandsvorsitzende Mathias Kleuker und das Vorstandsmitglied Rainer Wilmink geführt, nachdem im vergangenen Jahr Vorstandsmitglied Ludger Grothues überraschend verstorben war.

Nachfolger kommt aus dem eigenen Haus

Volkert war bereits bei der LVM Versicherung tätig und arbeitete operativ in der institutionellen Kapitalanlage: Seit 2014 verantwortete er als Abteilungsdirektor die strategische Risikosteuerung und das Asset Liability Management des Unternehmens. Der studierte Mathematiker startete seine berufliche Laufbahn in einer Unternehmensberatung, bevor er mehrere Jahre in verschiedenen Positionen mit dem Schwerpunkt Insurance Asset Management bei einer international tätigen Kapitalverwaltungsgesellschaft tätig war. 2014 wechselte der heute 45-Jährige zur LVM Versicherung.

Hallo, Herr Kaiser! Das ist schon ein paar Tage her. Mit unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Versicherungen“ bleiben Sie auf dem neuesten Stand! Zweimal die Woche versorgen wir Sie mit News, Personalien und Trends aus der Assekuranz. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Versicherungen (2 x wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

„Mit Herrn Volkert berufen wir einen ausgewiesenen Experten für die Finanz- und Kapitalanlagethemen der LVM Versicherung“, sagt der Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Holzenkamp in einer Pressemitteilung. Die LVM Versicherung gehört mit annähernd 4,5 Milliarden Euro Beitragseinnahmen sowie Kapitalanlagen von über 22,1 Milliarden Euro zu den 20 größten Versicherern in Deutschland. In der Unternehmenszentrale in Münster, wo die Versicherung auch ihren Hauptsitz hat, sowie im angestellten Außendienst arbeiten 4.100 Mitarbeitende. Neben Volkert, Kleuker und Wilmink sind noch Peter Bochnia, Heinz Gressel und Marcus Loskant Mitglieder des Vorstands bei der LVM Versicherung.