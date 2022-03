Finanzvorständin geht Versicherungskammer Bayern muss Vorstand umbauen

Andreas Kolb, VKB

Isabella Pfaller und der bundesweit größte öffentliche Versicherer gehen zukünftig getrennte Wege: Beide Parteien hätten sich „auf eine Beendigung der Zusammenarbeit im besten beiderseitigen Einvernehmen verständigt“, heißt es aktuell von der Versicherungskammer Bayern (VKB). Pfaller sitzt in den Vorständen der Versicherungskammer, der Bayern Versicherung Lebensversicherung, der Bayerischen Landesbrandversicherung, des Bayerischen Versicherungsverbands und der Versicherungskammer Bayern Konzern Rückversicherung. Doch nun hat sie dem Verwaltungsrat mitgeteilt, für eine weitere Amtszeit ab dem kommenden Jahr nicht mehr zur Verfügung zu stehen.

Isabella Martorell Naßl, VKB

Pfaller kam Anfang 2018 als neues Vorstandsmitglied zum Konzern Versicherungskammer, um das Ressort Vermögensanlage, Rechnungswesen und Unternehmenssteuern zu verantworten. Sie trat damit die Nachfolge des langjährigen Finanzvorstands Helmut Späth an, der Ende 2017 in den Ruhestand ging. Die Diplom-Mathematikerin hat zudem die beiden Prüfungen zur Steuerberaterin und zur Wirtschaftsprüferin abgelegt. Ihren beruflichen Werdegang begann Pfaller 1994 bei der KPMG Bayerische Treuhand Gesellschaft. Im Jahr 2002 wechselte sie dann in leitender Funktion in den Bereich Finanzen des Rückversicherers Munich Re.

Katharina Jessel, VKB

Das von Pfaller (52) geführte Vorstandsressort Finanzen übernimmt Andreas Kolb (54). Er war im Holdingvorstand bislang für das Geschäftsfeld Gesundheit, Pflege und Reise zuständig. Seine Nachfolgerin ist dort Isabella Martorell Naßl (53), die nun auch den Vorsitz der Vorstände der Kranken- und Reiseversicherungsgruppe übernehmen wird. Neben ihr gehören den Vorständen der Union Krankenversicherung, der Bayerischen Beamtenkrankenkasse und der Union Reiseversicherung weiterhin Katharina Jessel (45) und künftig Martin Fleischer (47) an. Jessel folgt zusätzlich im Vorstand des digitalen Versicherers Bavariadirekt auf Fleischer.