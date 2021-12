Finanzwissen Bafin klärt über Versicherungen, Fonds & Co. auf

Deutsche Verbraucher hinken in Sachen Finanzbildung dem internationalen Schnitt hinterher, ist in den letzten Monaten immer wieder zu hören und zu lesen. Mittlerweile sind viele Projekte angestoßen worden sind, die Abhilfe schaffen wollen – wie etwa die Finanzbildungsinitiative für Schüler „Hoch im Kurs“ des deutschen Fondsverbands BVI oder Internet-Plattformen wie finanzkun.de , die sich an erwachsene Verbraucher richtet.Jetzt hat auch die deutsche Finanzaufsichtsbehörde Bafin in Sachen Verbraucheraufklärung aufgerüstet: Seit Ende Februar stellt sie auf ihrer Internetseite wichtige Finanz- und Versicherungsprodukte vor. Die Seite unterteilt in Bankprodukte, wie Festgeld, Girokonto oder Baufinanzierung, Wertpapiere und Geldanlage, wie Aktien, Fonds oder Zertifikate, und Versicherungsprodukte, wie Haftpflicht, Riester-Rente oder Berufsunfähigkeitsversicherung. Verbraucher erhalten Auskunft über Ziele, Risiken und Nutzen einer Geldanlage sowie über die Informationspflichten der Anbieter von Anlageprodukten. Auch über Steuer- und Regulierungsfragen informiert die Bafin-Seite.