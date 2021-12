FinPro in Köln Leitmesse für Versicherungen, Pensions- und Versorgungszusagen

Nähere Informationen zum Konzept der zweitägigen Fachmesse-Boutique, zur Agenda sowie zu den bereits gewonnenen namhaften Ausstellern und Referenten finden Sie im aktuellen Messeflyer auf der



Fachbesucher sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen: Die Anmeldung erfolgt auf einfachem Wege entweder über das Anmeldeformular (verfügbar unter der oben genannten FinPro-Website) oder Nähere Informationen zum Konzept der zweitägigen Fachmesse-Boutique, zur Agenda sowie zu den bereits gewonnenen namhaften Ausstellern und Referenten finden Sie im aktuellen Messeflyer auf der Veranstaltungs-Website Fachbesucher sind zu der Veranstaltung herzlich eingeladen: Die Anmeldung erfolgt auf einfachem Wege entweder über das Anmeldeformular (verfügbar unter der oben genannten FinPro-Website) oder online

Als Messe-Boutique konzipiert, bietet die FinPro gezielt eine Plattform für den Austausch zwischen Vorständen und leitenden Führungspersönlichkeiten von Lebensversicherungsunternehmen, Pensionskassen und -fonds, CTAs und Versorgungswerken – sowohl aus den Kerngeschäftsfeldern als auch aus den Bereichen Asset-Management und Risikocontrolling – und führenden Repräsentanten von renommierten Finanzinstituten aus der Investmentbranche.In besonderer Atmosphäre bietet die FinPro am 17. und 18. Juni 2014 im Grandhotel Schloss Bensberg nahe Köln ein ideales Forum für einen vielversprechenden und fruchtbaren Dialog zwischen den Teilnehmern. Als Medienpartner berichtet DAS INVESTMENT von der Messe.Die V.E.R.S. Leipzig – ein Spin-Off des Instituts für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig und Veranstalter der Fachmesse – konnte für die Veranstaltung eine Reihe namhafter Aussteller aus den Bereichen Investment und Kapitalanlage gewinnen. Flankiert wird die Messe außerdem durch Fachvorträge von leitenden Vertretern der ausstellenden Unternehmen sowie durch Key Notes am Beginn und Ende der Veranstaltung.Lebensversicherer, CTAs, Pensionskassen und -fonds sowie Versorgungswerke stehen aktuell vor großen Herausforderungen. In einem Umfeld niedriger Zinsen, unruhiger Aktienmärkte, längst nicht überwundener Eurokrise und steigender aufsichtsrechtlicher Anforderungen sind die Bestände an Zusagen unter Aspekten der Rendite und Risiko-Optimierung nachhaltig abzusichern. Die Wahl einer richtigen Absicherungsstrategie und passender Asset-Klassen wird so zum Wettbewerbs- und Überlebensfaktor für die Versicherungs- und Versorgungswirtschaft.Das Asset- und Liability-Management ist aber nicht nur kapitalanlageseitig zu optimieren. Schon bei den Kernprodukten können Lösungsanbieter mit geeigneten Finanzprodukten die Produktentwicklung flankieren, um gleichermaßen risikotragfähige und wettbewerbsfähige Versicherungs- und Versorgungsprodukte anzubieten.• Gemeinsam mit ausgewählten, auf die genannten Branchen spezialisierten Asset-Managern und Investmentexperten die Herausforderungen und konkrete Lösungsansätze zur Absicherung der Bestände an Zusagen unter Aspekten der Rendite und Risiko-Optimierung zu diskutieren• Alternative Anlagen aufzuzeigen, die zur Portfolio-Optimierung beitragen• Nachhaltige und zukunftsträchtige Produktgestaltungen im Kerngeschäft der Lebensversicherer, Pensionskassen und -fonds, CTAs sowie Versorgungswerke mit Flankierung durch innovative Finanzprodukte zu fördernErste Informationen bietet dieses Video