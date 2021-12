Finpro – Leitmesse Fachmesse zum Austausch von Versicherern und Finanzspezialisten

Die Messe Finpro findet am 17. und 18. Juni 2014 im Grandhotel Schloss Bensberg im Rheinland nahe Köln statt. Fachbesucher können sich jetzt über das Online-Anmeldeformular oder über den Anmeldebogen per Fax anmelden. 110 Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmen der Assekuranz haben bereits zugesagt.Im Zentrum der Finpro steht der fachliche Austausch zwischen Vorständen und Führungskräften von Lebensversicherungsunternehmen, Pensionskassen und –fonds sowie Versorgungswerken. Themen sind unter anderem zukunftsträchtige und nachhaltige Absicherungs- und Investitionsstrategien unter besonderer Berücksichtigung von Rendite- und Risikoaspekten aus.Die V.E.R.S. Leipzig – ein Spin-Off des Instituts für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig und Veranstalter der Fachmesse – konnte für die Veranstaltung eine Reihe namhafter Aussteller aus den Bereichen Investment und Kapitalanlage gewinnen. Es gibt zudem Fachvorträge von leitenden Vertretern der ausstellenden Unternehmen und Key Notes zu Beginn und zum Ende der Veranstaltung.Nähere Informationen zum Konzept der zweitägigen Fachmesse-Boutique, zur Agenda sowie zu den bereits gewonnenen namhaften Ausstellern und Referenten finden sich auf der Veranstaltungs-Website . Nach Angaben des Veranstalters sind nur noch wenige Besucherplätze vorhanden.