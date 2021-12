„Fintech Headquarter“ Fintech-Netzwerk lädt Ende Januar zum Kick-off nach Frankfurt

schafft „Fintech Headquarter“ durch die einzigartige Zentralisierung der Fintech-Start-ups in einem zentralen Netzwerk und die Bündelung der Geschäftsideen einen informativen Mehrwert. Bei der Suche nach neuen, innovativen Business-Modellen am Markt werden so Zeit und Kosten gespart und ein klarer Wettbewerbsvorteil erzeugt.Weitere Vorteile entstehen dadurch, dass „Fintech Headquarter“ allen Beteiligten die Chance zur gegenseitigen Inspiration sowie zum Austausch von Ideen und Erfahrungen bietet. Gleichzeitig erhalten Akteure einen Zugriff auf marktrelevante Business-Modelle, News und Trends. Dies kann sowohl online, als auch in natura stattfinden: vorerst in der Region Frankfurt / Rhein-Main können relevante Akteure sogenannte Coworking-Stations aufsuchen. Dort stehen ihnen einerseits zeitlich befristet Arbeitsplätze und Infrastruktur zur Verfügung und andererseits finden dort gemeinsame Aktivitäten wie Veranstaltungen und Workshops statt, bei denen sie sich vernetzen und austauschen können.Am 29. Januar 2016 kommen Frankfurter Start-ups, Unternehmen, Investoren und Kanzleien zusammen, um über aktuelle Themen aus den Bereichen Technologie, Regulierung, Infrastruktur und vielen mehr zu diskutieren – beim Fintech-Talk auf der Bühne, aber auch privat an der Gin-Bar.Wer ein Selfie-Video-Pitch angefertigt hat, kann gespannt sein, denn die Veranstalter küren das beste Elevator-Pitch-Video. Den Abend können die Teilnehmer mit guter Musik und einer Party ausklingen lassen.Zur Anmeldung und weiteren Informationen geht es hier