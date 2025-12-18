Von Natixis: Nao bietet ersten Multi-Asset-Eltif an
Das Berliner Fintech Nao bietet erstmals einen Multi-Asset-Eltif an. Der Natixis Multi Private Assets Navigator Eltif (ISIN: LU2997435354) kombiniert Private Equity, Private Debt, Infrastruktur und Immobilien in einem Produkt. Anleger in Deutschland, Österreich und den Niederlanden können ab einem Euro investieren – als Einmalanlage oder per Sparplan.
Der Evergreen-Fonds nach Eltif 2.0 ist als Dachfonds konzipiert. Anleger können so über einen einzigen Fonds in vier Private-Markets-Assetklassen investieren. Die empfohlene Haltedauer beträgt zehn Jahre.
Für sein neues Angebot arbeitet Nao mit Natixis zusammen. Der französische Vermögensverwalter ist nach verwaltetem Vermögen (1,3 Billionen Euro) Europas drittgrößter Asset Manager.
Langfristige Lösung für Privatanleger
„Mit der Strategie von Natixis bieten wir unserer Community eine diversifizierte, professionell gemanagte und langfristig gedachte Lösung an“, sagt Robin Binder, Gründer und Geschäftsführer von Nao. Es sei die erste Multi-Asset-Strategie auf der Plattform.
Natixis Investment Managers verwaltet über 100 Milliarden Euro in Private-Assets-Strategien. Das Unternehmen bündelt mehr als 15 spezialisierte Investmentgesellschaften.
„Der Natixis Multi Private Assets Navigator wurde entwickelt, um langfristig orientierten Anlegern einen breit gestreuten Zugang zu Private Assets zu eröffnen“, sagt Patrick Sobotta, Executive Managing Director und Leiter CEE von Natixis Investment Managers.
Über Nao
Das Berliner Fintech Nao wurde 2022 gegründet. Es arbeitet unter anderem mit der Baader Bank, BNP Paribas Asset Management, Goldman Sachs Asset Management, Partners Group und UBS zusammen.