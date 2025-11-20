Fintech Naro IQ erhält Bafin-Lizenz als Wertpapierinstitut
Das Infrastruktur-FinTech Naro IQ hat von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) die Zulassung als Wertpapierinstitut für seine Tochtergesellschaft Naro AM erhalten. Mit der Lizenz nimmt das Unternehmen seine digitale Plattform für die Auflage und Verwaltung von Exchange Traded Funds (ETFs) in Betrieb.
Die modulare Technologie von Naro IQ soll es Kapitalverwaltungsgesellschaften (KVG) und Fondsanbietern ermöglichen, in den ETF-Markt einzutreten, ohne ihre bestehende Struktur oder IT-Systeme anpassen zu müssen. Das Fintech will nach eigenem Bekunden alles in die vorhandenen Prozesse der Anbieter integrieren und dabei Kosten und operativen Aufwand senken.
Gesamtes Dienstleistungsspektrum anbieten
Mit der Zulassung will Naro IQ künftig das gesamte Dienstleistungsspektrum für das Auflegen von ETFs abdecken – von der Anlagevermittlung über die Indexberechnung bis hin zum Portfoliomanagement. Insgesamt verfüge das Unternehmen nun über fünf Bafin-Genehmigungen und Registrierungen, so die Mitteilung.
Die Plattform von Naro IQ umfasst demnach zwei zentrale Funktionen: die Neuauflage von ETFs und ETF-Anteilsklassen für bestehende Fondsanbieter sowie die Umwandlung klassischer Publikumsfonds in ETFs.
Als ersten Partner hat das Unternehmen die Hauck & Aufhäuser Fund Services (HAFS Group) gewonnen, die ihr Angebot um Auflegung und Verwaltung aktiver und passiver ETFs erweitern will.
„Zwei Drittel des in Europa verwalteten ETF-Vermögens liegen bei nur drei Anbietern. Kleinere Gesellschaften haben kaum Zugang zum Markt. Unsere Infrastruktur ermöglicht es ihnen, unter gleichen Bedingungen eigene ETFs aufzulegen und damit wieder wettbewerbsfähig zu werden“, sagt Naro-IQ-Chef Chris Püllen. Püllen hat das Unternehmen gemeinsam mit Nils Krauthausen gegründet.
Naro-AM-Geschäftsführer Hendrik Mechlinski sagt anlässlich der Zulassung: „Das Erfolgsrezept für Innovation in der Finanzbranche liegt im Zusammenspiel von Technologie und Regulierung. Mit den Bafin-Lizenzen machen wir den Schritt vom Entwicklungsprojekt zum operativen Geschäft.“