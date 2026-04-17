Fintech-Unternehmen gewinnen Talente mit Gehältern – und verlieren sie aus ganz anderen Gründen. Ein Report zeigt, wie tief die Branche sich selbst missverstanden hat.

In der Fintech-Branche gibt es einige Missverständnisse in Bezug auf Gehalt und Jobbindung, wie ein neuer Report zeigt.

Zwei Zahlen reichen, um eine ganze Branche zu verstehen. 68,1 Prozent der Fintech-Profis nennen ein höheres Grundgehalt als wichtigsten Grund, zu einem neuen Arbeitgeber zu wechseln. Und 62,9 Prozent nennen fehlende Karriereperspektiven als wichtigsten Grund, den aktuellen zu verlassen. Gleiche Branche, gleiche Menschen – und doch funktioniert Anziehung nach einem völlig anderen Bauplan als Bindung. Wer das nicht begreift, zahlt Gehälter und verliert trotzdem.

Das sind nur einige der Befunde des Fintech Talent Report 2026, für den die Personalberatung PCN mehr als 420 Fachkräfte aus Payments, Banking-as-a-Service, Insurtech und angrenzenden Segmenten befragt hat – überwiegend erfahrene Profis mit mehr als einem Jahrzehnt Branchenerfahrung, hauptsächlich aus Westeuropa. PCN, ein auf Fintech und Payments spezialisiertes Recruitmenthaus mit über 150.000 Professionals im Netzwerk, hat die Daten in Kooperation mit FiBe Berlin ausgewertet, Europas prominenter Fintech-Konferenzplattform in Berlin.

Das große Missverständnis

Push- und Pull-Faktoren sind zwei verschiedene Welten. Wer einen neuen Job sucht, denkt zuerst ans Geld: Höheres Grundgehalt führt die Wunschliste mit klarem Abstand an (68,1 Prozent), gefolgt von Work-Life-Balance (44,5 Prozent) und Führungsqualität (38,8 Prozent). Wer den aktuellen Job aufgibt, denkt zuerst ans Weiterkommen: Fehlende Karriereperspektiven (62,9 Prozent), Unternehmenskultur (39,8 Prozent) und schwache Führung (39 Prozent) sind die eigentlichen Treiber des Abgangs.

Die Schlussfolgerung liegt auf der Hand, wird aber selten gezogen: Attraktivität und Bindung brauchen verschiedene Strategien. Wer nur Gehälter erhöht, holt Menschen ins Unternehmen – und verliert sie, sobald der nächste Arbeitgeber dasselbe bietet. Der Report formuliert es direkt: Ein höheres Gehalt bringt jemanden zur Tür, aber es hält ihn nicht drin, wenn Wachstum und Kultur fehlen.

Die Zahlen zur Karrierezuversicht machen das Ausmaß sichtbar. Nur 30 Prozent der Befragten geben an, hohes Vertrauen in ihre langfristige Karriereentwicklung beim aktuellen Arbeitgeber zu haben. 42 Prozent stehen auf der niedrigen Seite dieser Skala. Nathan Southerton, Director bei PCN, bringt die Konsequenz auf den Punkt: „Kandidaten wollen das Gefühl, dass das Unternehmen in zwei bis drei Jahren noch relevant und wachsend ist.“ Das Abwanderungsrisiko entsteht damit oft lange vor der formalen Kündigungsabsicht – als stilles, kaum messbares Abgleiten.

Was 76.000 Euro verraten

Die Vergütungslandschaft in Fintech ist breiter als ihr Ruf. Das häufigste Gehaltsband liegt bei 91.000 bis 120.000 Euro (27 Prozent der Befragten); das Durchschnittsgehalt steigt von rund 63.000 Euro im frühen Karrierestadium auf etwa 141.000 Euro in Senior-Positionen. Wer in Blockchain & Digital Assets arbeitet, verdient im Schnitt 158.400 Euro – das Topgehalt unter allen Segmenten. Strategy & Corporate Development (134.800 Euro) und Marketing (123.000 Euro) folgen.

Geografisch klafft die Schere erheblich. Professionals in Nordeuropa verdienen im Schnitt 119.000 Euro, ihre Kolleginnen und Kollegen in Osteuropa 76.000. Der Abstand beträgt 40.000 bis 46.000 Euro – ein 1,5-facher Multiplikator, für dieselbe Rolle. Der geografische Preisunterschied ist dabei weniger eine Frage der Lebenshaltungskosten als ein Symptom unterschiedlich reifer Ökosysteme.

Die Zahl, die am stärksten aufhorchen lässt, ist aber eine andere: Nur 44,3 Prozent der Befragten empfinden ihr Gehalt als fair. Die psychologische Kippschwelle liegt laut Report bei rund 90.000 Euro – wer darunter verdient, fühlt sich in der Mehrheit unterbezahlt.

Interessant ist, was darüber passiert: Selbst im Bracket über 301.000 Euro berichten Befragte, sich ungerecht entlohnt zu fühlen. Fairness, so die Studienautoren, hängt weniger vom absoluten Betrag ab als von Anerkennung, Arbeitsbelastung und Transparenz über Karrierepfade. Geld löst das Problem also nur bis zu einem Punkt.

Die Erhöhungsrunde der vergangenen zwölf Monate war verhalten. Genau 50,5 Prozent bekamen eine Gehaltsanpassung – 49,5 Prozent nicht. Und wer eine bekam, erhielt meist wenig: 47,6 Prozent lagen im Bereich 1 bis 5 Prozent. Die Ära der post-pandemischen Gehaltsrally in Fintech ist vorbei. Kevin Daul, Senior Consultant bei PCN, beobachtet den Mentalitätswandel direkt: „Kandidaten suchen heute gezielt Stabilität bei etablierten Unternehmen, statt Risiken ausschließlich für Brand oder Wachstumspotenzial einzugehen.“

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KI als Arbeitgeberspiegel

Auf den ersten Blick überrascht die Gelassenheit, mit der Fintech-Professionals auf KI schauen. 36,2 Prozent fühlen sich durch Künstliche Intelligenz überhaupt nicht in ihrer Stelle bedroht; weitere 34,8 Prozent nur leicht. Nur 5,5 Prozent empfinden die Bedrohung als stark. Selbst unter denjenigen, die den KI-Einfluss auf ihre eigene Arbeit als hoch einschätzen, fühlen sich 43,6 Prozent nicht bedroht.

Das aber wäre eine verführerische Fehlinterpretation. Denn gleichzeitig erwarten 66,7 Prozent der Befragten moderate bis hohe KI-Auswirkungen auf ihre aktuelle Rolle. Und zwei Drittel halten KI-bezogenes Training für wichtig oder sehr wichtig. KI ist in der Wahrnehmung dieser Belegschaft weniger Jobkiller als gradueller Umgestalter – aber eben auch Reputationstest für Arbeitgeber.

Daul formuliert es präzise: „Technische Kandidaten nehmen einen fehlenden sichtbaren KI-Fokus als Wettbewerbsnachteil wahr, wenn sie Arbeitgeber bewerten. Gleichzeitig gilt KI generell weniger als direkte Bedrohung für Arbeitsplätze, sondern eher als Werkzeug, das Routineaufgaben automatisiert und Rollen umgestaltet, anstatt sie zu eliminieren.“ Wer als Unternehmen keinen erkennbaren Plan vorweisen kann, verliert im Talentmarkt – nicht weil Kandidaten die Technologie fürchten, sondern weil sie dem Arbeitgeber die Zukunftsfähigkeit absprechen.

Junior-Professionals fürchten dabei, mit dünner Karrierehistorie in einem technologiegetriebenen Umfeld zu verschwinden. Senior-Professionals spüren den Druck, Expertise und Führungsstil an neue Arbeitsrealitäten anzupassen. KI erzeugt keine Panik – aber konstanten Anpassungsdruck auf allen Ebenen.

Lernen als Überlebensstrategie

Zwischen dem, was Fintech-Professionals sich an Weiterentwicklung wünschen, und dem, was ihre Arbeitgeber liefern, klafft eine bemerkenswert große Lücke. 63 Prozent halten Lernen und Entwicklung für hochrelevant. 77 Prozent sind unzufrieden mit dem, was ihr Unternehmen tatsächlich bietet. In einer Branche, in der Regulierung, Technologie und Geschäftsmodelle sich permanent verändern, ist das kein kosmetisches Problem.

Was Fintech-Professionals unter Lernen verstehen, ist anders, als Weiterbildungsabteilungen meist vermuten. On-the-Job-Learning (33,1 Prozent) und Mentoring & Coaching (31,9 Prozent) führen die Präferenzliste klar an. Formale Trainingsprogramme rangieren mit 10,2 Prozent abgeschlagen an letzter Stelle – unabhängig davon, wie hoch jemand L&D grundsätzlich gewichtet.

Daul benennt die Logik dahinter: „Kandidaten schätzen Lernen im Job oft mehr als formale Trainingsbudgets. Einen starken Manager zu haben, der coacht und anleitet, gilt meist als wirkungsvoller als externe Kurse.“ Lernkultur entsteht nicht durch Budgetposten. Sie entsteht oder scheitert in der täglichen Interaktion zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften.

Der Zusammenhang zwischen Lernen und Karrierezuversicht ist im Report statistisch sichtbar: Je besser Mitarbeitende das Entwicklungsangebot ihres Unternehmens bewerten, desto höher ihre Zuversicht in die eigene berufliche Zukunft. Das macht L&D zu mehr als einem HR-Thema – es wird zur Retentionsmaßnahme.

Parallel dazu zeichnet die Burnout-Kurve einen weiteren blinden Fleck. Rund 28,6 Prozent der Befragten erleben Erschöpfung häufig oder dauerhaft; nur 17,4 Prozent nie. Vollständig bürobasierte Rollen zeigen die höchsten Burnout-Werte. Der Tiefpunkt liegt bei drei bis vier Remote-Tagen pro Woche – mehr Homeoffice als das erhöht den Wert wieder leicht. Balance ist der Sweet Spot, nicht maximale Flexibilität.

Dass 59,2 Prozent der Befragten Workplace Flexibility als wichtig einschätzen und Remote Working „einer der häufigsten Konfliktherde zwischen Kandidatenerwartungen und Unternehmensangeboten“ ist, wie PCN-Chef Rogier Rouppe van der Voort festhält, macht die Brisanz deutlich.

Frauen im Nebenraum

Fast vier von zehn Befragten – exakt 38,6 Prozent – haben persönlich Karrierehindernisse aufgrund von Geschlecht, Ethnizität, Alter oder Herkunft erlebt. Das ist keine Randgruppenstatistik. Und die Folgewirkung ist messbar: Wer Diskriminierungsbarrieren kennt, nennt schwache Führung als Kündigungsgrund mit 43 Prozent; wer solche Erfahrungen nicht hat, nur mit 36 Prozent. Ausgrenzung erodiert Vertrauen in die Führung – und damit die Bleibeneigung.

Eine separate Hiring-Analyse von PCN, die 8.167 Neueinstellungen in 20 europäischen Fintech-Unternehmen ausgewertet hat, legt das Strukturproblem frei: Nur 27 Prozent der Neueingestellten waren Frauen. In Engineering und IT liegt der Frauenanteil bei 21 Prozent – vier von fünf Einstellungen sind männlich.

Marketing ist das einzige Funktionssegment, in dem Frauen die Mehrheit stellen (55 Prozent). Doch Marketing macht nur 4,7 Prozent aller Neueinstellungen aus. Frauen gewinnen Terrain in den kleinsten Ecken der Branche, während Engineering, Commercial und Product – die Funktionen, die Umsatz, Produkt und Infrastruktur steuern – fest in männlicher Hand bleiben.

Dass 55 Prozent der Gesamtbefragten DEI als sehr oder äußerst wichtig einschätzen, macht den Abstand zwischen Anspruch und Praxis noch auffälliger. Die Branche redet über Diversität. Sie stellt trotzdem fast keine Frauen in die Räume ein, in denen Karrieren tatsächlich gemacht werden.

Der Fintech Talent Report 2026 liefert am Ende eine nüchterne Diagnose. Die Branche rekrutiert mit dem falschen Versprechen und bindet mit dem falschen Instrument. Gehälter zu zahlen ist notwendig – eine Marktlogik, an der sich nichts ändert. Aber wer Talente halten will, braucht sichtbare Karrierepfade, glaubwürdige Führungskräfte, eine erkennbare KI-Strategie und eine Lernkultur, die im Tagesgeschäft passiert statt im Schulungsbudget endet.

Das alles sind keine weichen Faktoren. Es sind die harten Bedingungen für eine Belegschaft, die in einer Branche arbeitet, deren einzige Konstante der Wandel ist. Wer das nicht versteht, zahlt eben zweimal: erst die Einstellung, dann die Abfindung.