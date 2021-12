Fintech Simplesurance Ein Handy macht Versicherungsmaklern Konkurrenz

Zu Brille, Fernseher oder Fahrrad gleich die passende Versicherung dazukaufen – mit diesem Konzept ist das Fintech-Unternehmen Simplesurance 2012 an den Markt gegangen. Und das recht erfolgreich. Im kommenden Jahr wolle das Unternehmen auch international weiter expandieren, vor allem Asien habe man im Blick, sagte Firmengründer Robin von Hein dem „Handelsblatt“.



Das Berliner Unternehmen verkauft seine Versicherungsprodukte in erster Linie über die Portale von Internet-Shops: Simplesurance bietet den Shops eine Software an, die diese direkt in ihr System integrieren können. Großkunden wie Rebuy, weltbild.de oder Brille24 sind bereits an Bord. Für Privatkunden halte man Angebote über die Seite schutzklick.de vor. Diese diene jedoch mehr als Präsentationsraum für die Technologie, verriet von Hein dem „Handelsblatt“.





Um die Versicherungen an den Kunden zu bringen, kooperiert Simplesurance mit Versicherungsgesellschaften wie R+V und Ergo. Nach Angaben des Firmengründers plane das Unternehmen, im nächsten Jahr eine halbe Million Verträge zu verkaufen.