Fintechs auf dem Vormarsch Apple Pay und Google Pay werden immer bekannter

Branchenfremde Anbieter von Finanzdienstleistern etablieren sich zunehmend bei Privatkunden. So haben sich die so genannten Gafas, zu denen neben Facebook und Amazon auch Google und Apple zählen, mittlerweile feste Marktanteile gesichert und den Bekanntheitsgrad ihrer Bezahlsysteme Google Pay sowie Apple Pay massiv gesteigert.

Das geht aus dem „Trendreport Fintechs 2019“ des Marktforschungsunternehmens Yougov hervor, der auf Angaben von rund 2.000 privaten deutschen Finanzentscheidern basiert. Diese wurden zu Fintechs aus den Bereichen Bezahlsysteme, Geldanlagen, Kredite und Versicherungen befragt. Die Ergebnisse wurden mit einer 2016 durchgeführten Studie zum Thema verglichen.

Bezahlsysteme: Apple Pay und Google Pay immer bekannter

Der Studie zufolge kannte 2016 nur zwölf Prozent der Befragten das Bezahlsystem Apple Pay, mittlerweile hat sich der Bekanntheitsgrad auf 32 Prozent fast verdreifacht. Das seinerzeit noch unter Google Wallet firmierende Bezahlsystem Google Pay kannten vor drei Jahren lediglich dreizehn Prozent der Umfrageteilnehmer, heute sind es 38 Prozent. Auch das Bezahlsystem Klarna ist heute deutlich populärer als 2016: Gab damals noch 28 Prozent der Befragten an, diese Marke zu kennen, sind es mittlerweile 54 Prozent. Spitzenreiter ist Yougov zufolge weiterhin Paypal, das 82 Prozent der Befragten kenne (2016: 84 Prozent).



Kredite: Smava hängt Konkurrenz ab

Auch im Kreditsegment etablieren sich Fintechs immer stärker bei Privatkunden: Vor drei Jahren gab knapp die Hälfte der Befragten an, solche Anbieter zu kennen, nun sind es knapp zwei Drittel. Vor allem der Anbieter Smava konnte seine Bekanntheit in den vergangenen drei Jahren deutlich von 27 auf 47 Prozent steigern. Als erfolgreichster Neuling am Markt gilt laut Umfrage Creditplus. Wie Yougov weiter berichtet, ist auch die Bereitschaft der Befragten, sich bei einem Kredit-Fintech Geld zu leihen, tendenziell gestiegen.