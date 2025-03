Finum startet Rentenprogramm für Vermögensverwalter

Die Nachfolgefrage beschäftigt nahezu alle Branchen in Deutschland. Auch unabhängige Vermögensverwalter müssen sich Gedanken machen, wie ihre Ruhestandsplanung aussieht: Findet man einen Nachfolger? Gibt es noch andere Lösungen? Oder gibt man das Geschäft sogar auf? Die Problematik zeigt sich auch an der sinkenden Zahl der Bafin-lizensierten Unternehmen.

Das Haftungsdach Finum Private Finance reagiert darauf und startet „Emeritus“. Das Programm soll unabhängigen Vermögensverwaltern einen selbstbestimmten Ruhestand ermöglichen. Finum sucht dafür nach passenden Unternehmensnachfolgern. Die Firma kann dann mit dem bisherigen Namen weiter existieren und die Gründer einen individuellen Ruhestand planen. Entweder können sie weiter beraten oder den Kundenstamm an andere Berater abgeben – während Finum diesen Prozess moderiert, auch schon zu sehr frühen Zeitpunkten.

Unabhängige Vermögensverwalter können verkaufen – oder profitieren

Daneben können die unabhängigen Vermögensverwalter auf die anderen Services des Haftungsdachs zugreifen, also beispielsweise regulatorische Aufgaben auslagern. „Wir wollten eine Lösung schaffen, die nicht nur die Nachfolge regelt, sondern auch den Wert des Unternehmens erhöht und den Übergang für Kunden und Nachfolger erleichtert“, erklärt Hans Heinrich Meller, der Emeritus leitet.

Das Unternehmen bleibe eigenständig, während Vermögensverwalter von den Synergien des Finum-Netzwerks profitieren könnten. Außerdem lege man großen Wert auf transparente Kommunikation, besonders mit den Kunden. „Wir möchten eine Plattform bieten, die Vertrauen schafft und nachhaltige Lösungen für alle Beteiligten ermöglicht“, so Meller.

Emeritus soll auch den Ruhestand erleichtern. Vermögensverwalter sollen noch bis zu fünf Jahre von den Einnahmen ihres Unternehmens partizipieren können. Ansonsten ist auch ein Verkauf möglich. Auch andere Haftungsdächer oder Privatbanken werben gezielt um ältere Berater, die ihren Ruhestand planen wollen. So spricht die Fürst Fugger Privatbank für das Haftungsdach Ü50-Berater an. Bergos hat ein Programm namens Olymp gestartet, dass sich an erfahrene und verdiente Berater richtet.