Finum: Zuwachs im Vorstand

Michael Schmid ist neues Vorstandsmitglied beim Finanzvertrieb Finum AG in Essen. Der 52-Jährige verantwortet seit Mitte Mai dort die Bereiche Produkt- und Vermittlerservice, Organisation, IT und Vertriebscontrolling. Zuvor war Schmid Finanzvorstand bei der Bonnfinanz, einer Tochter des Zurich-Konzerns.Die Verpflichtung von Schmid war für Finum-Gründer und -Chef Reinhard Schutte keine Kontaktaufnahme mit einer unbekannten Sphäre: Er war selbst von 1997 bis 2005 Bonnfinanz-Vorstandsvorsitzender. Nach der Übernahme der ehemaligen Deutsche-Bank-Tochter durch Zurich Financial Services hatten seinerzeit unterschiedliche Auffassungen über die strategische Ausrichtung zu seinem Ausstieg geführt.Info: Finum ist im Februar 2007 aus dem Versicherungsmakler Securess hervorgegangen.