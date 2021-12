Finxit & Co. Diese politischen Ereignisse werden 2016 den Euroraum prägen

Das politische Jahr 2015 war im Euroraum alles andere als ruhig - in Griechenland, Portugal und Spanien wurden neue Volksvertretungen gewählt. In einer Währungsunion mit 19 Mitgliedern stehen immer irgendwo Urnengänge an, die das Potenzial haben, die Stabilität zu gefährden. 2016 wird in dieser Hinsicht ruhiger sein als 2017 – wenn in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden Neuwahlen anstehen – doch auch in diesem Jahr kann einiges geschehen. Neben Volksbefragungen werden die Bürger in der einen oder anderen Region des Euroraums mindestens zehnmal zur Stimmabgabe in Parlaments-, Präsidentschafts- oder Regionalwahlen aufgefordert sein. Besonderes Augenmerk dürfte sich auf Spanien und Italien richten.



Spanien



Das wichtigste Land, das man derzeit im Auge haben sollte, ist Spanien. Dort hat die Parlamentswahl im Dezember die herkömmliche politische Ordnung durcheinander gebracht und eine Pattsituation hervorgebracht. In der vergangenen Woche hat sich die neue Volksvertretung konstituiert. Theoretisch hat sie jetzt zwei Monate, sich auf eine Regierung zu einigen. Die konservative Regierungspartei Partido Popular stellt die stärkste Fraktion, scheint aber nicht in der Lage zu sein, eine Koalitionsregierung zu bilden - ebensowenig wie die Oppositionsparteien. Neuwahlen erscheinen daher zunehmend wahrscheinlich. Die Entscheidung darüber trifft der König. Die konjunkturelle Erholung Spaniens wirkt kräftig genug, um sich durch ein politisches Patt nicht aus der Bahn werfen zu lassen. Allzu lange sollte eine Lösung aber nicht auf sich warten lassen.



Italien



Die andere große Abstimmung, die im Raum steht, betrifft Italien. Ministerpräsident Matteo Renzi kündigte am 29. Dezember für Oktober ein Referendum über Verfassungsreformen an. Die Nachricht wurde wegen des ungünstigen Zeitpunkts kaum beachtet, obwohl sie durchaus Risiken birgt, denn Renzi setzt damit sein eigenes Mandat aufs Spiel. „Wenn ich das Referendum verliere, werde ich mein politisches Experiment als gescheitert betrachten," sagte er. Für Referenden über Verfassungsangelegenheiten gelten keine Quoren, was Renzis Gegnern die perfekte Gelegenheit bietet, auf seinen Sturz hinzuarbeiten.