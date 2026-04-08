Warum scheitert Diversität in der Finanzbranche? Headhunterin Fiona Ruff von Hunting Her über blinde Flecken, Talentpools und den Wert weiblicher Vorbilder.

Fiona Ruff: „In stark netzwerkgetriebenen Branchen wie der Finanzindustrie wirken historisch gewachsene, überwiegend männlich geprägte Kontakte zudem als stiller Filter.“

„Wer Karriere machen will, kann es sich nicht leisten, wegen Kindern rauszugehen“

DAS INVESTMENT: Wie schwer ist es aktuell, qualifizierte Frauen für Schlüsselpositionen in der Finanzbranche zu gewinnen?

Fiona Ruff: In der Finanzbranche gibt es für die meisten Schlüsselpositionen hochqualifizierte Frauen mit exzellentem Track Record. Gleichzeitig ist der Markt anspruchsvoll und erfordert eine proaktive, systematische Suchstrategie.

Die Herausforderung liegt sowohl im Talentpool – der Anteil erfahrener Frauen ist in einigen Segmenten nach wie vor geringer – als auch in der Wettbewerbssituation. Viele Kandidatinnen sind in ihren aktuellen Rollen sehr zufrieden oder verfügen über mehrere Optionen und entscheiden entsprechend selektiv nach Kultur, Entwicklungsperspektive und flexiblen Rahmenbedingungen.

Woran scheitert die Besetzung von Positionen mit Frauen Ihrer Erfahrung nach am häufigsten: am Kandidatinnenmarkt, an den Unternehmen oder an beiden Seiten gleichermaßen?

Ruff: Die Gründe sind vielfältig. Häufig treffen ein quantitativ begrenzter Talentpool, sehr eng definierte Anforderungsprofile und nicht ausreichend „attraktive“ Rahmenbedingungen aufeinander.

Hinzu kommt ein lebensphasenspezifischer Faktor: In Phasen hoher familiärer Verantwortung – insbesondere bei kleinen Kindern – sind viele erfahrene Führungskräfte zurückhaltender bei einem Wechsel. Sie wissen um die Intensität einer neuen Rolle und vermeiden bewusst ein Spannungsfeld zwischen beruflicher Erwartung und familiärer Verantwortung.

Um die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, müssen daher sowohl das Positionsprofil als auch die Rahmenbedingungen realistisch und zielgruppengerecht ausgestaltet werden – ergänzt durch eine gezielte Suchstrategie.

Viele Unternehmen sagen, sie wollen mehr Frauen einstellen. Wie ernst ist dieses Bekenntnis in der Praxis wirklich?

Ruff: Es gibt deutliche Unterschiede. Unternehmen mit klar definierten Diversity-Zielen, die etwa in Vorstands-KPIs oder regulatorischen Anforderungen verankert sind, handeln in der Regel konsequent und strategisch. Andere befinden sich noch in einem Entwicklungsprozess und nähern sich dem Thema schrittweise an. Ernsthaftigkeit zeigt sich dort, wo Shortlists bewusst divers aufgestellt werden, gemischte Auswahlgremien strukturiert entscheiden und Zielgrößen messbar hinterlegt sind.

Viele Unternehmen erkennen dabei, dass sie den weiblichen Talentmarkt nicht automatisch erreichen. Spezialisierte Frauen Headhunter oder Female Headhunter können hier eine entscheidende Rolle spielen: Sie verfügen über belastbare Netzwerke, kennen die relevanten Kandidatinnen und wissen, wie diese professionell und auf Augenhöhe angesprochen werden. Gerade für Unternehmen, die es ernst meinen, ist diese Expertise ein strategischer Erfolgsfaktor.

Wo erleben Sie im Recruiting-Prozess noch immer unbewusste Hürden für Frauen?

Ruff: Unbewusste Hürden entstehen entlang des gesamten Prozesses. Bereits bei der Rollenbeschreibung werden Profile häufig sehr eng definiert; lineare Karrierepfade werden höher bewertet als Transformations- oder Matrixerfahrung. In stark netzwerkgetriebenen Branchen wie der Finanzindustrie wirken historisch gewachsene, überwiegend männlich geprägte Kontakte zudem als stiller Filter.

“ Wenn Führung, Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten überzeugen, sind viele erfahrene Kandidatinnen sehr loyal und weniger wechselbereit.

In Interviews zeigen sich Bewertungsunterschiede im Leadership-Verständnis: Durchsetzungsstärke und kooperative Führung werden bei Frauen teilweise anders interpretiert als bei Männern. Zudem werden bei Kandidatinnen häufig vollständig erfüllte Anforderungsprofile erwartet, während bei männlichen Kandidaten stärker auf Entwicklungspotenzial gesetzt wird. Unstrukturierte Interviewformate begünstigen dabei Affinity Bias (Mini-Me-Effekt) und subjektive Entscheidungen.

Was müssen Unternehmen konkret tun, um für hochqualifizierte Frauen attraktiver zu werden – jenseits von Diversity-Versprechen?

Ruff: Entscheidend sind strukturelle Veränderungen: transparente Beförderungskriterien, klare Nachfolgeplanung und messbare Zielgrößen auf Management-Ebene. Zudem müssen Frauen frühzeitig operative Verantwortung und P&L-Mandate übernehmen können – nicht nur Stabsfunktionen. Gerade weil der Talentpool in manchen Bereichen kleiner ist, kommt es darauf an, vorhandene Potenziale systematisch zu entwickeln.

Professionelle, strukturierte Auswahlprozesse sowie sichtbare weibliche Role Models schaffen zusätzlich Vertrauen.

Welche Anforderungen stellen Kandidatinnen heute an Arbeitgeber – gerade in Führungspositionen?

Ruff: Sie erwarten strategischen Gestaltungsspielraum, klare Entscheidungsmandate und eine glaubwürdige, inklusive Unternehmenskultur. Darüber hinaus spielen flexible, planbare Arbeitsmodelle, hybride Zusammenarbeit und transparente Entwicklungsperspektiven eine wichtige Rolle.

Unsere Erfahrung zeigt: Wenn Führung, Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten überzeugen, sind viele erfahrene Kandidatinnen sehr loyal und weniger wechselbereit.

Wie wichtig sind Themen wie Flexibilität, Teilzeitmodelle oder Remote Work tatsächlich?

Ruff: Sie sind relevant, aber nicht isoliert ausschlaggebend. Entscheidend ist Planbarkeit und Ergebnisorientierung. In der Finanzbranche, die historisch stark auf Präsenz und Geschwindigkeit ausgerichtet war, signalisiert echte Flexibilität Modernität und Vertrauen.

Welche Verantwortung sehen Sie bei Headhuntern beim Thema mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen?

Ruff: Eine sehr große. Wir definieren gemeinsam mit Mandanten Suchstrategien, hinterfragen stereotype Anforderungsprofile und sorgen dafür, dass der relevante Kandidatinnenmarkt systematisch sichtbar wird. Executive Search ist damit nicht nur Vermittler, sondern Mitgestalter von Führungsstrukturen.

Gerade im Bereich Female Executive Search zeigt sich, wie entscheidend belastbare Netzwerke und eine glaubwürdige, professionelle Ansprache sind. Viele erfahrene Führungsfrauen lehnen heute generische oder unpassende Kontaktaufnahmen zunehmend ab.

“ Finanzkarrieren sind leistungsorientiert – Positionierung ist Teil dieser Leistung.

Spezialisierte Female Headhunter mit entsprechender Reputation erreichen diese Zielgruppe deutlich verlässlicher – und das ist ein entscheidender Hebel. Denn wenn der Talentpool kleiner ist, können Unternehmen es sich nicht leisten, nur einen Teil der Spitzenkandidatinnen tatsächlich zu erreichen.

Erleben Sie, dass Frauen sich bei vergleichbarer Qualifikation anders bewerben oder positionieren als Männer – und wenn ja, inwiefern?

Ruff: Ja. Frauen prüfen häufig sehr genau, ob sie das Profil nahezu vollständig erfüllen, bevor sie sich exponieren. Männer gehen oft früher in den Wettbewerb. Zudem formulieren Frauen ihre Erfolge sachlicher und weniger offensiv, während Männer stärker auf Selbstvermarktung setzen. Das beeinflusst die Wahrnehmung in Auswahlgremien – insbesondere in wettbewerbsintensiven Branchen wie der Finanzindustrie.

Wie wichtig sind weibliche Vorbilder und sichtbare Role Models für erfolgreiches Recruiting von Frauen?

Ruff: Sie sind ein strategischer Hebel. Wenn im Vorstand, Investment Committee oder auf Partner-Ebene Frauen sichtbar sind, steigt die Bewerbungsbereitschaft signifikant. Role Models senden das Signal: „Aufstieg ist hier realistisch.“ Ohne sichtbare Vorbilder bleibt Diversität abstrakt.

Was raten Sie Frauen, die den nächsten Karriereschritt anstreben?

Ruff: Sie sollten ihre Karriere strategisch planen – nicht opportunistisch. Frühzeitig Sponsoren suchen, Netzwerke aktiv nutzen und sich nicht kleiner machen als sie sind. Sichtbare Aufgaben in ergebnisrelevanten Projekten übernehmen und Vergütungs- sowie Mandatsfragen selbstbewusst adressieren. Finanzkarrieren sind leistungsorientiert – Positionierung ist Teil dieser Leistung.