Firmen-Cluster Die 80 wichtigsten Start-ups der Insurtech-Branche

Die Geschäftsmodelle von mittlerweile 80 Insurtechs werden in der aktuellen Übersicht des New Players Network vorgestellt. Daneben gibt es hier Informationen zu den Unternehmen, zur Gründung und den beteiligten Investoren.

Außerdem werden die Firmenstrategien in Kategorien wie Vergleichsportale, Schadenmanagement, Digitalversicherer, Versicherungsprodukte oder die neu hinzugekommene Kategorie der digitalen Assekuradeure eingeteilt.

Mit einem Bewertungsschema wurden zudem der Innovationsgrad und das kooperative beziehungsweise konfrontative Marktverhalten der jungen Herausforderer gegenüber etablierten Anbietern bewertet.

Versicherer mischen kräftig mit

Deutlich zu Tage tritt in der inzwischen dritten Auflage der Übersicht der Trend zum digitalen Versicherungsunternehmen, der sich im vorigen Jahr bereits in Ansätzen zeigte. Acht Unternehmen zählen die Autoren der Übersichtsgrafik mittlerweile in dieser Kategorie.

Zu den Treibern dieser Entwicklung zählen demnach neben unabhängigen Gründerteams und so genannten Company Buildern auch einige Versicherer selbst. Ähnlich verhalte es sich bei den digitalen Assekuradeuren, die neu in der Marktübersicht zu finden sind.

Fazit der Autoren vom Leipziger New Players Network: „Die Versicherer entwickeln sich von Marktbeobachtern zu Initiatoren und aktiven kooperativen Partnern.“

Kooperation mit den Etablierten

„Einerseits kooperieren Versicherer mit Start-ups, die technologiegetrieben Use Cases in den unterschiedlichsten Branchen entwickeln, und andererseits gründen sie selbst ‚digitale‘ Unternehmen, sei es mit oder ohne Bafin-Lizenz“, erklärt Marianne Kühne, Innovationschefin beim New Players Network.

„Unabhängig von der bestehenden Prozesslandschaft versuchen Versicherer auf diesem Weg ihre Hausaufgaben auf der Prozessebene nachzuholen. Die Innovationskraft in diesen Geschäftsmodellen geht aktuell jedoch nicht von den Produkten und Services aus.“ Die Entwicklungen der kommenden Monate werde hierzu vermutlich Aufschluss geben.