186.000 Unternehmen suchen bis 2030 Nachfolger. Frauen übernehmen nur jeden fünften Betrieb – obwohl viele dafür geeignet sind. Was Nachfolgerinnen motiviert und wo es noch hakt.

Rund 80 Prozent aller Übergaben gehen an Männer – obwohl Frauen heute genauso gut ausgebildet sind, genauso ehrgeizig und laut einer Untersuchung des Europäischen Investitionsfonds als besonders geeignet für die Aufgabe gelten.

Franziska Geusen schlief teilweise tagelang schlecht. Nicht unbedingt, weil ihr Unternehmen in Schwierigkeiten war, sondern weil jede größere Entscheidung sie in der Anfangszeit gedanklich stark beschäftigt hat – vor allem in Bezug auf ihre Mitarbeiter. Geusen hat die Hans John Versicherungsmakler GmbH von ihrem Vater übernommen. Diese ist auf Vermögensschaden-Haftpflicht spezialisiert, genau das Gebiet, für das sie als Underwriterin ausgebildet ist. Fachlich war sie von Tag eins souverän. Emotional brauchte sie länger.

Franziska Geusen mit ihrem Vater Stefan Hammersen | Bildquelle: Privat

Heute geht sie mit Herausforderungen wesentlich entspannter um und würde auch ihrem jüngeren Ich raten: „Bleib cool und lass dich nicht unterkriegen.“

Klingt simpel. Dass es das nicht ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen aus dem deutschen Mittelstand. Rund 186.000 Unternehmen sollen laut Institut für Mittelstandsforschung Bonn (IfM) bis 2030 den Besitzer wechseln. Die Generation der Babyboomer geht in Rente – und hinter ihr klafft eine Lücke. Nicht weil es keine geeigneten Nachfolger gäbe. Sondern weil ein entscheidendes Potenzial systematisch nicht genutzt wird.

80 Prozent aller Übergaben gehen an Männer.

Nur 21 bis 23 Prozent der Unternehmensübernahmen werden laut Nachfolgemonitor 2024/2025 von Frauen realisiert. Das bedeutet: Rund 80 Prozent aller Übergaben gehen an Männer – obwohl Frauen heute genauso gut ausgebildet sind, genauso ehrgeizig und unter anderem laut einer Untersuchung des Europäischen Investitionsfonds als besonders geeignet für die Aufgabe gelten, die bei Nachfolgen oft zentral ist: Transformation.

Nachfolge ist für alle schwer

Wer ein Unternehmen übernimmt, kann vermintes Gelände betreten – unabhängig vom Geschlecht. Margit Winkler vom Institut Generationenberatung kennt die Fallstricke aus jahrelanger Beratungspraxis. Nachfolger müssen von Beginn an sichtbar Mehrwert schaffen, sagt sie: Nur wer Kompetenz demonstriere, gewinne das Vertrauen von Mitarbeitenden, Kunden und Geschäftspartnern. „Das Geschäftsmodell muss zur eigenen Vision passen und Spielräume für Modernisierung sowie Weiterentwicklung bieten.“

Bei familieninternen Übergaben kommt eine emotionale Sprengladung dazu: Unternehmensbewertungen werden zur Gerechtigkeitsfrage, der Ausgleich unter Geschwistern zur Belastungsprobe. Professionelle Bewertung, Transparenz und klare vertragliche Regelungen seien daher unverzichtbar.

Baris Kartal, Partner bei der Executive-Search-Beratung Signium International, benennt einen anderen, häufig unterschätzten Konflikt: die unvollständige Übergabe. „Häufig erfolgt zwar eine formale Übergabe, aber faktisch bleibt der Senior operativ dominant.“

Externe Nachfolger stehen vor einer anderen Herausforderung: Ihnen fehlt das informelle Wissen, das der Vorgänger über Jahrzehnte angesammelt hat. Außerdem müssen sie sich erst Akzeptanz und Vertrauen erarbeiten – ohne die Legitimation durch die Familie, die manches erleichtere, ergänzt Winkler.

Spezielle Hürden für Frauen

Bei Frauen kommen zusätzlich weitere Hürden dazu.

Erstens: Sie werden später gefragt – oder sogar gar nicht. „Frauen werden in Nachfolgeprozessen im Vergleich zu männlichen Kandidaten häufig später oder gar nicht ernsthaft als Kandidatinnen in Betracht gezogen – besonders in traditionell geprägten Branchen wie Handwerk, Bau oder Industrie“, sagt Kartal. Das führe dazu, dass Frauen oft mehr beweisen müssten, um als „unternehmerisch geeignet“ wahrgenommen zu werden.

Zweitens: Die Verantwortung für Care-Arbeit trifft Frauen in Übergabephasen besonders hart. Wer in dieser Zeit parallel Kinder betreut oder die Familie organisiert – und das tun statistisch gesehen deutlich häufiger Frauen als Männer –, hat weniger Zeit und ist auch weniger risikobereit. Das wird von außen gerne als mangelnde Kompetenz interpretiert.

Drittens: Gesellschaftliche Erwartungen wirken auch dann, wenn niemand sie ausspricht. Winkler formuliert es so: Frauen sehen sich oft mit der impliziten Anforderung konfrontiert, primär familiäre Aufgaben wahrzunehmen. Unternehmerische Verantwortung werde teilweise noch immer kritisch beäugt. Organisation, Selbstbewusstsein und ein klares Standing seien deshalb existenziell, so Winkler.

Geusen erinnert sich an einen spezifischen Moment: Anfangs mussten einige Gesprächspartner erst von der „Tochter-von“-Denke umschalten. Es dauerte nicht lange. „Sobald man fachlich im Thema war, hatte sich das meist sehr schnell erledigt.“ Aber es war da, dieses kurze Stocken.

Zwei Wege, ein Ziel

Franziska Geusen übernahm allein. Der Zeitpunkt half: jung, ungebunden, keine Kinder. Die intensiven ersten Jahre konnte sie vollständig für das Unternehmen nutzen. Ihr Rat an Frauen, die denselben Schritt wagen wollen, ist knapp: nicht verbiegen. „Klarheit und Durchsetzungsfähigkeit dürfen authentisch sein – sie müssen nicht gespielt werden.“

Elena von Metzler wählte ein anderes Modell. Sie übernahm das Frankfurter Bankhaus Metzler – gegründet 1674, heute in der zwölften Generation – gemeinsam mit ihrem Bruder Franz: er im Vorstand, sie im Aufsichtsrat.

Dass sie überhaupt dabei ist, war keine Selbstverständlichkeit. Bevor sie ins familieneigene Haus einstieg, arbeitete sie bewusst woanders – Praktikum im Städel-Museum, dann einige Jahre in der Industrie. Sie wollte sichergehen, dass sie aus echtem Interesse kommt, nicht aus Pflichtgefühl. Als sie schließlich ein Trainee-Programm im Bankhaus absolvierte, sagt sie der FAZ, war es, als würde sie nach Hause kommen.

Ein Vorbild hat sie in der eigenen Familiengeschichte gefunden: Christina Barbara Metzler, die im 18. Jahrhundert als erste Frau das Bankhaus führte, zu einer Zeit, als das für unverheiratete Frauen in Deutschland schlicht nicht vorgesehen war. Sie tat es trotzdem, kümmerte sich um die Nachfolge, holte einen Neffen aus Bordeaux, sicherte den Fortbestand. Ohne sie wäre die Geschichte des Bankhauses damals vielleicht schon zu Ende gewesen.

Zwei Frauen, zwei Modelle, eine Gemeinsamkeit: Sie haben sich nicht angepasst. Sie haben die Bedingungen verändert, unter denen sie arbeiten.

Was sich ändern muss

Mehr Frauen in die Nachfolge zu bringen ist also nicht nur eine Frage der Motivation. Winkler betont: Entscheidend seien die individuelle Organisation und der Aufbau von Unabhängigkeit. „Unterstützung durch Partner, Familie oder externe Dienstleister ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg.“

Kartal fordert strukturelle Veränderungen auf mehreren Ebenen gleichzeitig: frühere Einbindung von Frauen in Verantwortung, sichtbarere Vorbilder, bessere Zugänge zu Finanzierung und Netzwerken. Und professionellere Auswahlprozesse – solche, die Kompetenz bewerten statt Rollenbilder zementieren.

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Geusen sieht Vorbilder als den stärksten Hebel. Sie ist mit einer Mutter aufgewachsen, die selbst Geschäftsführerin war. Frauen, die führen, waren in ihrer Familie normal. „Das hat mein Selbstverständnis enorm geprägt. Genau solche Bilder brauchen wir viel häufiger.“

Dazu kommen strukturelle Fragen – von der steuerlichen Absetzbarkeit von Betreuungskosten bis zu echten Anreizen für Unternehmen, die Väter und Mütter gleichbehandeln. Und ein kultureller Wandel, der bei den kleinen Dingen beginnt: beim Augenrollen, wenn ein Vater Elternzeit anmeldet. Beim Kommentar über die Bewerbung einer kinderlosen 30-Jährigen. „Genau diese Haltungen sorgen dafür, dass Gleichberechtigung noch immer nicht selbstverständlich ist“, sagt Geusen.

Kartals Fazit trifft den Kern: „Es fehlt nicht an geeigneten Frauen, sondern an systematischer Betrachtung und an Strukturen, die Übergaben realistisch machbar machen.“