First Private gewinnt Mandat eines Staatsfonds

Die Frankfurter Asset Management Boutique First Private hat ein institutionelles Mandat eines der weltweit größten Staatsfonds erhalten. Der Fonds investiert in die Merger-Arbitrage-Strategie von First Private, die als Portable Alpha in Kombination mit dem S&P 500 Index umgesetzt wird. „Wir freuen uns über das Mandat und den Vertrauensbeweis dieses Kunden“, sagt Tobias Klein, Chef und Partner von First Private.

Bei der mandatierten Strategie werden die Merger-Arbitrage-Positionen über ein Overlay mit Swaps auf den S&P-500-Index kombiniert. Diese Konstruktion erlaubt es, Alpha aus Unternehmensereignissen zu generieren, während der Marktfaktor passiv abgebildet wird. Dabei werden definierte Tracking-Error-Grenzen eingehalten, um die Marktexponierung präzise zu steuern.

First Private nutzt für die Umsetzung der Strategie laut eigener Aussage eine proprietäre Datenbank mit historischen Merger-Transaktionen. Machine-Learning-Modelle identifizieren Wahrscheinlichkeiten für das Closing, das Timing und mögliche Spread-Veränderungen der Transaktionen.