First Private will ins ETF-Geschäft einsteigen – und hat dafür einen Technologiepartner gefunden. Was das Fintech Naro IQ einbringt und wann der erste ETF kommen soll.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private ergänzt ihr Angebot um aktive ETFs sowie ETF-Share-Klassen und kooperiert dafür mit der digitalen Fondsinfrastrukturplattform Naro IQ.

Die Frankfurter Kapitalverwaltungsgesellschaft First Private Investment Management erweitert ihr Produktangebot um aktive ETFs. Dafür hat das Unternehmen eine strategische Technologiepartnerschaft mit dem Kölner Infrastruktur-Fintech Naro IQ geschlossen. Zusätzlich sollen bestehende Publikumsfonds künftig auch als ETF-Anteilsklassen verfügbar sein. Den ersten ETF-Launch plant First Private für das zweite Halbjahr 2026.

Effizienter Markteintritt ohne Umweg

Für Kapitalverwaltungsgesellschaften, die aktive ETFs auflegen möchten, gab es bislang zwei Wege: entweder den kostenintensiven Aufbau eigener Infrastruktur oder das Outsourcing an White-Label-Plattformen – mit entsprechendem Kontrollverlust. Naro IQ positioniert sich als dritte Option. Das Fintech stellt die technologischen Bausteine bereit, die eine KVG zusätzlich zu ihrer bestehenden Fondsinfrastruktur für die ETF-Emission benötigt – von der Anbindung an Market Maker über Schnittstellen zu Fondsadministration und Verwahrstelle bis hin zu weiteren ETF-spezifischen Prozessen.

First Private kann dadurch auf Basis der eigenen deutschen KVG-Lizenz in den ETF-Markt einsteigen und behält die Kontrolle über die gewachsene Wertschöpfungskette mit bestehenden Partnern. CEO Alexander Preininger erklärt, die Kooperation reihe sich in den strategischen Ausbau der KVG-Services für externe Fondspartner ein. Über das Multi-Boutiquen-Netzwerk FP Investment Partners ließen sich damit künftig auch komplexe Strategien – von derivativen Lösungen über aktiv gemanagte Fonds bis hin zum ETF-Mantel – sowohl als eigenständige Produkte als auch als Anteilsklassen abbilden.

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Naro-IQ-Mitgründer und CEO Chris Püllen betont, First Private zeige, dass aktives Management und die ETF-Hülle kein Widerspruch seien. Die Infrastruktur von Naro IQ ermögliche den Einstieg in den ETF-Markt, ohne operative Abläufe neu aufsetzen zu müssen. Bestehende Wertschöpfungsketten, Partnerschaften und Teamstrukturen blieben erhalten.

Wachstumsmarkt mit Rückenwind

Mit der Entscheidung für aktive ETFs reagiert First Private auf eine strukturelle Verschiebung im Markt. Privatanleger treffen Investitionsentscheidungen zunehmend über digitale Plattformen und Neobroker, während institutionelle Investoren vor allem in volatilen Phasen die Liquidität und kontinuierliche Preisbildung von ETFs schätzen. Der europäische ETF-Markt verzeichnete laut ETFGI im Jahr 2025 Rekordzuflüsse von über 300 Milliarden Euro. Besonders dynamisch wuchs das Segment der aktiven ETFs: Das verwaltete Vermögen legte laut Morningstar auf 78,4 Milliarden Euro zu – ein Anstieg von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

In einem weiteren Schritt soll die neu aufgebaute ETF-Infrastruktur über die Plattform FP Investment Partners auch anderen Fondsinitiatoren zugänglich gemacht werden.

First Private verwaltet schwerpunktmäßig in der DACH-Region ein Vermögen von 3,4 Milliarden Euro (Stand: 31. Dezember 2025) für institutionelle und private Anleger. Naro IQ wurde 2022 von Chris Püllen und Nils Krauthausen gegründet und wird von europäischen Risikokapitalgebern und Fintech-Experten unterstützt. Das Unternehmen ist von der Bafin reguliert.