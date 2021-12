First Private erweitert institutionelles Vertriebs-Team

Nicky Wagner tritt dem Vertriebs-Team von First Private bei. Der 37-Jährige übernimmt die Betreuung institutioneller Kunden in Deutschland und Österreich.Wagner verfügt über 17 Jahre Branchenerfahrung. Nach seinem Einstieg in die Finanzbranche bei der Deutschen Bank und der Commerzbank war er unter anderem bei IVG Institutional Funds, Schroder Investment Management und Aberdeen für die Betreuung von Versorgern, Versicherern und Pensionskassen im Immobiliensegment zuständig.