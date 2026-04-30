Die Analysten vom Multi-Boutiquen-Netzwerk FP Investment Partners, wollen in diesem Jahr sechs neue Partnerfonds auflegen. Das Team des Frankfurter Fondsinitiators will zudem ETFs auflegen.

Die Mitarbeiter der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) richten Fonds für Family Offices und Investmentboutiquen ein. Zu den Anlagestrategien zählen neben Aktien und indexabbildenden Fonds auch Mischstrategien aus Rohstoffen, Derivaten und Weiteren. Das Angebot soll institutionelle Investoren und Vermögensverwalter im Großkundengeschäft ansprechen.

Das Fondsvolumen soll 300 Millionen Euro betragen. „Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Strategien mit erhöhtem strukturellen und technischen Anspruch“, sagt Alexander Preininger, Geschäftsführer von First Private Investment Management. Und weiter: „Wir sind erfahren darin, über derivative Instrumente alternative Renditequellen zu erschließen.“

Zudem plant Preininger eine Auflegung aktiver ETFs unter UCITs. „Ein strategischer Kooperationspartner ist dafür bereits gefunden und die erste Implementierung ist noch für dieses Jahr geplant“, sagt er.

Verwaltet 3,4 Milliarden Euro

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First Private Investment Partners ist ein Asset Manager und Emittent von Fonds. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft für externe Asset Manager wurde 2020 gegründet und koordiniert heute Anlagen mit einem Volumen von 3,4 Milliarden Euro. Der Großteil der Gelder liegt im DACH-Raum. Das Frankfurter Haus verwaltet Konten (Managed Accounts), legt Spezialfonds auf, und übernimmt Portfolio-Management, Handel, sowie Berichterstattung.

Das Multi-Boutiquen-Netzwerk FP Investment Partners wurde 2020 vom Frankfurter Asset Manager und Fondsinitiator First Private Investment Management gegründet. Das Ziel ist es, institutionellen Investoren einen effizienten Zugang zu gesuchten alternativen Anlageklassen zu ermöglichen.