Selbst US-Kollegen staunten über den 250-Millionen-Dollar-Coup von First Private. Jetzt hat die Frankfurter Fondsboutique zwei neue Mitarbeiter präsentiert.

First

Steffen Hahn und Viktoria Lang arbeiten nun für First Private.

Aktualisiert am: 2. Juli 2025

First Private baut sein Team nach dem kürzlich gewonnenen 250-Millionen-Dollar-Mandat eines ausländischen Staatsfonds aus. Die Frankfurter Fondsboutique hat zum 1. Juli zwei erfahrene Branchenexperten gewonnen.

Steffen Hahn (Jahrgang 1977) tritt als Senior Sales Manager mit Fokus auf die Zusammenarbeit mit dem Investmentberater Re Cap Global Investors an. Viktoria Sophie Lang (Jahrgang 1978) übernimmt die Position als Senior Marketing Strategist.

Dies verkündete der scheidende Geschäftsführer Tobias Klein bei einer Firmenveranstaltung in Frankfurt. Klein will sich in den Aufsichtsrat zurückziehen, wenn die Aufsichtsbehörde Bafin die Zustimmung für seinen Nachfolger Alexander Preininger gegeben hat.

Hahn bringt Institutsionenerfahrung mit

Hahn wechselt von Columbia Threadneedle Investments, wo er zuletzt als Director Institutional Sales tätig war. Der Diplom-Betriebswirt (FH) und CFA-Charterholder soll bei First Private schwerpunktmäßig die Partnerschaft mit der Re Cap Global Investors betreuen. Er bringt Vertriebserfahrung aus früheren Stationen bei Bayern Invest, Invesco und Allianz Global Investors mit.

Lang verantwortet Marketingstrategie

Lang wiederum soll die Marketing-Aktivitäten von First Private stärken. Die Absolventin der Universität Zürich (lic.oec.) war zuvor als Head of Client Marketing bei Nuveen tätig und sammelte Erfahrung in leitenden Marketingpositionen bei Wellington Management und Invesco.

Die neuen Personalien dürften die Ambitionen von Preininger als designiertem Geschäftsführer unterstreichen. Das Team von First Private umfasst nun 26 Mitarbeiter.