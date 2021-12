First Private stockt Geschäftsführung auf

Richard Zellmann ist in die Geschäftsführung der First Private Investment Management KAG berufen worden. Der bisherige Leiter Institutional Sales zeichnet innerhalb des Führungsgremiums für die Bereiche Vertrieb, Kundenbetreuung und Marketing verantwortlich, die bislang von Tobias Klein geleitet wurden.Die übrigen Zuständigkeiten innerhalb der Geschäftsführung bleiben unverändert: So verantwortet Klein auch weiterhin die Bereiche Portfolio-Management und Research, während Thorsten Wegner Fondsadministration, IT und Controlling unterstellt bleiben.