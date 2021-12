Redaktion 01.12.2016 Lesedauer: 1 Minute

First Private Wealth Martin Brückner: „Alpha-Strategien stabilisieren die Performance“

In einem aktuellen Interview mit Cash Online erläutert First-Private-Manager Martin Brückner, wie man ein Portfolio in Phasen extremer Marktschwankungen absichert und was sein Produkt von einem traditionellen Mischfonds unterscheidet.