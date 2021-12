Redaktion 21.05.2015 Lesedauer: 1 Minute

First State Global Emerging Markets Leaders Jonathan Asante: „Brasilianische Aktien haben Nachholbedarf“

Weil brasilianische Aktien gegenüber Titeln aus China und Indien in den vergangenen Jahren dramatisch zurückgeblieben ist, vermutet First-State-Manager Jonathan Asante Aufholpotential. „Ich brenne darauf, mir vor Ort einige Firmen anzusehen,“ so Asante In einem Gespräch mit Investmentweek Online.