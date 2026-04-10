Dividenden feiern an den ETF-Märkten ein Comeback. Nachdem Anleger in den vergangenen Jahren vor allem auf Technologie, Wachstum und KI gesetzt hatten, rücken nun wieder Unternehmen in den Fokus, die regelmäßig Geld an ihre Aktionäre ausschütten. Sinkende Attraktivität von Anleiherenditen, hohe Bewertungen vieler Tech-Werte und die Suche nach stabileren Erträgen treiben die Nachfrage nach Dividendenstrategien spürbar an.

Davon will nun auch First Trust profitieren. Der Anbieter hat den First Trust Europe Rising Dividend Achievers ETF an der London Stock Exchange und der Borsa Italiana gelistet. Der ETF setzt auf europäische Unternehmen, die ihre Dividenden in den vergangenen drei und fünf Jahren erhöht haben und zugleich steigende Gewinne je Aktie vorweisen können. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,50 Prozent.

Der Fonds bildet den Nasdaq Europe Rising Dividend Achievers Index ab. Dabei geht es nicht einfach darum, die höchsten Ausschütter Europas einzusammeln. Vielmehr sollen nur Unternehmen ins Portfolio gelangen, die ihre Dividenden aus einer robusten operativen Entwicklung heraus steigern können. So müssen die Firmen unter anderem ein Verhältnis von Barmitteln zu Schulden von über 50 Prozent sowie eine Ausschüttungsquote von unter 65 Prozent erfüllen. Die Unternehmen werden zudem gleichgewichtet.

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Dividenden-ETFs sind beliebt

Die Neuemission kommt nicht zufällig. Anleiherenditen verlieren derzeit für viele Investoren an Attraktivität, während große Technologieunternehmen ihre Gewinne lieber in Rechenzentren, Chips und KI investieren, statt sie auszuschütten. Anleger schichten deshalb zunehmend in Unternehmen um, die verlässlich Dividenden zahlen und steigern.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2026

Das zeigt sich auch bei bestehenden Produkten. Der Vaneck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders ETF (ISIN: NL0011683594) hat allein im laufenden Jahr bereits 2,3 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Beim Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF (ISIN: IE00BK5BR626) summierten sich die Zuflüsse Marktdaten zufolge auf 930 Millionen US-Dollar.

First Trust ist mit dem neuen Fonds nicht allein. Andere Anbieter haben in den vergangenen Monaten ebenfalls neue Dividendenstrategien aufgelegt. So brachte L&G Ende 2025 den L&G Global Quality Dividends ETF (ISIN: IE000MRIQ479) an den Markt. Global X legte zudem neue Dividenden-ETFs für Europa und Großbritannien auf.

Wie Morningstar berichtet, zählen Dividenden- und Income-Strategien inzwischen zu den gefragtesten ETF-Kategorien bei europäischen Investoren. Auch unsere Auswertung bei DAS INVESTMENT zeigt, dass Dividenden-ETFs neben Rüstung und Öl zu den derzeit beliebtesten Themen gehören. Mehr finden Sie in unseren meistgeklickten ETFs im März.

Für First Trust passt der neue ETF zudem in eine größere Europa-Offensive. In den vergangenen Monaten hat der Anbieter bereits mehrere neue Europa-Produkte lanciert, darunter den First Trust Europe Growth Strength ETF (ISIN: IE0009F7UB30) und den First Trust Indxx Europe Infrastructure ETF (ISIN: IE000TIZ5AP4).