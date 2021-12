Firstfive: Die besten Vermögensverwalter im Juni

Diesen Juni konnten Vermögensverwalter all ihre Zeit für die Vermehrung der Vermögen verwenden: Die Sonne schien zu selten, um sie abzulenken. Anhand von Wertentwicklung, Sharpe-Ratio und Risiko in den Portfolios ermittelt die unabhängige Rankinggesellschaft Firstfive die Vermögensverwalter, denen das am besten gelang.Als Kostprobe gibt es hier die Spitzenplätze auf zwölf Monate.Sal. Oppenheim jr. & Cie, Strategie: Einkommen klassisch (3,14 / 8,55 Prozent / 2,52 Prozent)Flossbach von Storch, Strategie: Balanced (1,60 / 7,90 Prozent / 4,54 Prozent)BHF Trust, Strategie: Dynamisch Total Return (1,02 / 8,92 Prozent / 8,12 Prozent)Semper Constantia Privatbank, Strategie: Spezial (0,48 / 7,05 Prozent / 13,29 Prozent)