Firstfive kürt die besten Vermögensverwalter

Firstfive analysiert regelmäßig Vermögensverwalter. Auf Grundlage der erhobenen Daten kürt die unabhängige Rankinggesellschaft in den Kategorien „Depot“ und „Top Performer“ die besten Vermögensverwalter.Um die Vermögensverwalter vergleichen zu können, teil Firtsfive sie in die Risikoklassen „dynamisch“ bis „konservativ“ auf. Bewertungskriterium für die „Depot-Besten“ ist das Sharpe Ratio , eine Kennzahl, die die Volatilität zur Performance ins Verhältnis setzt. Die „Top Performer“ haben die beste Wertentwicklung in ihrer Vergleichsgruppe.Die bestenin den einzelnen Risikoklassen sind:M.M. Warburg & CO, Hamburg, Strategie: ErtragFlossbach von Storch AG, Köln, Strategie: BalancedBHF Trust, Frankfurt am Main, Strategie: Dynamisch Total ReturnBHF Trust, Frankfurt am Main, Strategie: Int. AktiendepotIn der Kategoriesind die besten Vermögensverwalter je nach Risikoklasse:Sal. Oppenheim jr. & Cie., Köln, Strategie: einkommen klassischFlossbach von Storch AG, Köln, Strategie: BalancedBHF Trust, Frankfurt am Main, Strategie: Dynamisch Total ReturnSemper Constantia Privatbank , Wien, Strategie: SpezialBetrachtet wurde der Zeitraum der vergangenen 12 Monate.