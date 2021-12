Firstfive mit den besten Vermögensverwaltern im August

Der unabhängige Branchendienstleister Firstfive analysiert regelmäßig Vermögensverwalter und erstellt aus den gewonnenen Daten eine Besten-Liste. Als Grundlage für das Ranking dienen dem Unternehmen Daten über Wertentwicklung, Risiko im Portfolio und die Sharpe-Ratio Im August-Ranking glänzen insbesondere zwei Vermögensverwalter mit vielen Top-Platzierungen. BHF Trust ist in zehn von 32 möglichen Fällen an erster Stelle vorzufinden, das Family Office Flossbach von Storch hat es sogar 13-mal an die Spitze geschafft.Die bestenhaben folgende Unternehmen:BHF Trust, Strategie: individuelles internationales RenditedepotFlossbach von Storch, Strategie: WachstumRhein Asset Management, Strategie: Aktienmandat EuropaSemper Constantia Privatbank, Strategie: SpezialDiebei Vermögensberatungen sind hingegen:BHF Trust, Strategie: individuelles internationales RenditedepotFlossbach von Storch, Strategie: WachstumBHF Trust, Strategie: Aktien Total-Return (individuell)Semper Constantia Privatbank, Strategie: SpezialDieser Teil des Rankings bezieht sich auf die vergangenen zwölf Monate. Wer in den Zeiträumen 24 Monate, 36 Monate und 60 Monate die Nase vorn hatte, sehen Sie hier.