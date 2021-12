Fisch AM baut Vertrieb weiter aus

Holger Leppin ist künftig für den Fondsvertrieb in Deutschland von Fisch Asset Management verantwortlich. Der 46-jährige Musikwissenschaftler und Psychologe hat in den vergangenen zehn Jahren in verschiedenen Finanzunternehmen gearbeitet. Zuletzt leitete er die Unternehmenskommunikation und den Vertrieb von Fondsmedia.Hanspeter Diem ist künftig für die Betreuung institutioneller Kunden in der Schweiz und Liechtenstein zuständig. Er kommt von Blackrock Asset Management Schweiz, wo der 50-Jährige zuletzt als Direktor das Institutional Business verantwortete. Er hat über 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie.