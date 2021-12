Fisch Asset Management: Manager-Wechsel beim Fisch Bond Value

Peter Jeggli, der Anfang 2012 von Independent Credit View zu Fisch Asset Management gestoßen ist, übernimmt die Leitung des Fisch Bond Value Fund. Der bisherige Verantwortliche Philipp Good wird zweiter Fondsmanager.Stattdessen wird sich Good künftig stärker auf den Bond Value Investment Grade Fund konzentrieren, dessen leitender Manager er ist. Bei diesem Fonds unterstützt Jeggli Good als zweiter Fondsmanager.„Die Verstärkung der personellen Ressourcen ist die Folge eines enormen Wachstums des Fondsvolumens“, erklärt das Unternehmen. So ist der Fisch Bond Value Investment Grade Fund im vergangenen Jahr von 640 Millionen auf 1,125 Milliarden Schweizer Franken gewachsen.