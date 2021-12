Fisch Asset Management mit neuem Vertriebs-Chef

In seiner Funktion als Leiter des internationalen Marketings und Vertriebs verantwortet Herzog seit Jahresbeginn sämtliche Marketingaktivitäten sowie das Kundenmanagement und den Vertrieb des Schweizer Vermögensverwalters in den internationalen Märkten. Dabei konzentriert er sich vor allem auf Deutschland und Österreich.Vor seinem Wechsel zu Fisch Asset Management verantwortete Herzog die Verkaufsaktivitäten von Vontobel in Europa, Lateinamerika und dem Nahen Osten. Davor arbeitete er über 20 Jahre lang für die Credit Suisse in verschiedenen Funktionen, unter anderem in der institutionellen Vermögensverwaltung für die Schweiz, Deutschland und weitere kontinentaleuropäische Märkte. Knapp vier Jahre lang leitete er auch die deutsche Niederlassung der Credit Suisse in Frankfurt.